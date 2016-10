ÖVP-Klubobmann-Stv. August Wöginger gratuliert Andreas Freistetter zum Vorsitz des ÖLAKT

Die ÖVP freut sich auf eine weiterhin sehr gute Zusammenarbeit mit den Vertretern der Landarbeiterinnen und Landarbeitern.

Wien (OTS) - "Ich gratuliere Ing. Andreas Freistetter ganz herzlich zur Wahl zum Vorsitzenden des Österreichischen Landarbeiterkammertages (ÖLAKT) und bedanke mich gleichzeitig besonders bei seinem Vorgänger und jetzigen Ehrenvorsitzenden Ing. Christian Mandl für die sehr erfolgreiche Arbeit in den letzten Jahren", so ÖVP-Klubobmann-Stv. August Wöginger zur Wahl des Niederösterreichischen Präsidenten der Landarbeiterkammer im Rahmen der Vollversammlung heute in Ehrenhausen in der Steiermark.

"Freistetter und sein Team vertreten rund 100.000 Beschäftigte in der Land- und Forstwirtschaft und stehen für Handschlagqualität und Erfahrung in der Sozialpartnerschaft. Gerade die Sicherung und die Erhaltung der Arbeitsplätze im ländlichen Raum ist für einen attraktiven Lebensraum besonders wichtig und braucht daher die beste Vertretung", freut sich der ÖAAB-Bundesobmann Wöginger und sein ÖAAB-Generalsekretär Karl Nehammer auf die Zusammenarbeit auch mit den Stellvertretern Andreas Gleirscher (Präsident der Tiroler LAK), Eugen Preg (Präsident der OÖ LAK) und Alois Karner (Vizepräsident der NÖ LAK), die das Präsidium komplettieren.

