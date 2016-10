EANS-DD: Atrium European Real Estate Limited / Mitteilung über Geschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Directors Dealings-Mitteilung gemäß Artikel 19 MAR übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.

Personenbezogene Daten:

Mitteilungspflichtige Person:

Name: GAZIT GAIA LTD., a private limited company incorporated in Jersey

(juristische Person, Gesellschaft oder Einrichtung)

--------------------------------------------------------------------------------

Grund der Mitteilungspflicht:

Grund: juristische Person in enger Beziehung Beziehung: zu einer Person mit Führungsaufgaben

Person mit Führungsfunktion, welche die Mitteilungspflicht auslöst

Name der Person: Chaim Katzman Funktion: Andere: Nicht geschäftsführender Direktor und Vorsitzender

--------------------------------------------------------------------------------

Angaben zum Emittenten:

LEI: 213800OJ67K27RCO2J56

--------------------------------------------------------------------------------

Angaben zum Geschäft:

Beschreibung: Aktien ISIN: JE00B3DCF752 Geschäftsart: Kauf Datum: 2016-10-05 Währung: Euro _____________________________________________ | Preis(e) | Volumen | _____________________________________________ | EUR 3.863 per share | 290,000 | _____________________________________________ Gesamtvolumen: 290,000 Gesamtpreis: EUR 1,120,270 Durchschnittspreis: EUR 3.863 per share

Handelsplatz: Außerhalb eines Handelsplatzes Erläuterung:

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

