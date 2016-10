Apex Supply Chain Technologies® schließt mit Lüttmann den ersten Partnerschaftsvertrag in Deutschland ab

Apex Supply Chain Technologies, einer der weltweit führenden Anbieter automatisierter Ausgabesysteme, und die Lüttmann Werkzeugmaschinenvertriebs GmbH aus Rheine haben einen Partnerschaftsvertrag geschlossen. Ziel beider Partner ist, zukünftig ihren Kunden unter dem Namen "Lüttmann CONNECT" ein verbessertes Produkt- und Dienstleistungspaket anbieten zu können. Mit Hilfe der automatisierten Ausgabesysteme von Apex bietet Lüttmann nun komplett vernetzte Entnahmesysteme für Ersatzteile, C-Teile, Werkzeuge, andere geschäftskritische Geräte oder persönliche Schutzausrüstung an. Beide Unternehmen profitieren von dem gemeinsamen Geschäftsmodell: Der Werkzeugmaschinenzulieferer Lüttmann ist so in der Lage, seine Kunden noch effizienter mit Waren zu versorgen. Denn dank der automatisierten Ausgabesysteme von Apex werden die Prozesse des Teile-Managements verschlankt und zugleich Kosten reduziert.

"Wir freuen uns sehr, mit Lüttmann den ersten Vertriebspartner für unsere automatisierten Ausgabelösungen in Deutschland gewonnen zu haben", so Julian Adams, Managing Director von Apex Supply Chain Technologies Ltd. "Unsere internationale Erfahrung bei der Optimierung von Lieferkettenprozessen, gepaart mit der starken regionalen Verankerung eines mittelständigen Familienunternehmens, bieten beste Voraussetzungen für eine erfolgreiche Partnerschaft."

"Mit flexiblen automatisierten Ausgabesystemen, wie Apex sie entwickelt, werden sich die Logistikprozesse in Unternehmen entscheidend verändern", sagt Daniel Lüttmann, Geschäftsführer und Inhaber der Lüttmann GmbH. "Wir denken, dass wir mit 'Lüttmann CONNECT' auf einem guten Weg in die Zukunft der effektiven Material-und Warenwirtschaft sind."

"Lüttmann CONNECT" automatisiert Rückverfolgungen und Nachbestellungen

Direkt zu Beginn der Zusammenarbeit wurde mit dem neuen Service-System "Lüttmann CONNECT" eine eigene Marke entwickelt. Kern dieses Systems ist die von Apex entwickelte Trajectory CloudTM. Damit können Kunden ihre gesamte Lieferkette online verfolgen und verwalten. Alle Material- und Lagerbestände können mit dieser Plattform 24/7 überprüft und analysiert werden. Sinkt der Warenbestand unter einen zuvor definierten Grenzwert, sendet die Plattform automatisch eine Nachbestellung an den Zulieferer oder eine Warnmeldung an den Verantwortlichen des Unternehmens. Dank einer automatischen Schnittstelle können alle Transaktionsdaten unmittelbar in das Warenwirtschaftssystem von Lüttmann übertragen und so der Nachbestellprozess in Gang gesetzt werden.

Automatisiertes Werkzeug- und Gerätemanagement mit AxcessTM

Die Trajectory Cloud ist Bestandteil sämtlicher Ausgabesysteme von Apex: Die automatisierten Schließfachsysteme beispielsweise vereinfachen das Geräte- und Werkzeugmanagement. Mit den Geräten der Axcess 6100-Serie etwa können Unternehmen ihre geschäftskritischen Anlagegenstände wie Handscanner oder kalibrierte Werkzeuge sicher und effizient verwalten. Da die Ausgabesysteme direkt am Point-of-Use aufgestellt werden, entfallen lange Wege zum Materiallager und die Mitarbeiter gewinnen wertvolle Arbeitszeit.

ActylusTM - Das automatisierte Kanbansystem

Das offene Behältersystem Actylus hingegen kommt vor allem in Produktionsbetrieben zum Einsatz. Diese intelligente Form des Kanban-Systems verbessert das zeit- und kostenintensive Management von C-Teilen. Mit hochpräzisen Waagen unter jedem Behälter und einem automatisierten System zur Nachbestellung wurde Actylus so entwickelt, dass es die Lieferketten-Produktivität um bis zu 30 Prozent erhöht.

Lüttmann hat für das neue Produkt- und Dienstleistungssystem "Lüttmann CONNECT" eigens einen Showroom in Rheine eingerichtet. Interessierte haben bei Live-Demo-Events oder nach Terminvereinbarung die Gelegenheit, das neue Konzept und dessen Einsatzmöglichkeiten kennenzulernen.

Über Apex Supply Chain Technologies®: Das in Mason (Ohio, USA) ansässige Unternehmen Apex Supply Chain Technologies gehört zu den weltweit führenden Anbietern von automatisierten Ausgabesystemen für Industrie, Einzelhandel und den Dienstleistungssektor. Das Unternehmen hat bis heute mehrere Milliarden automatisierte Ausgabe-Transaktionen durchgeführt. Zehntausende von Ausgabesystemen sind bei vielen tausend Unternehmen auf der ganzen Welt im Einsatz. Darunter stammen mehr als 300 Unternehmen aus der "Fortune 500"-Liste, die die umsatzstärksten Firmen der USA aufführt. Der Vorstandsvorsitzende und Gründer Kent Savage gilt auch international als angesehener Experte für automatisierte Ausgabe- und Technologielösungen. Apex Supply Chain Technologies ist mit seinen innovativen Anwendungen neben den USA auch in Frankreich, Großbritannien, Deutschland und Polen sowie in der Asien-Pazifik-Region und Lateinamerika vertreten. Die deutsche Niederlassung befindet sich in Rüsselsheim.

Über Lüttmann: Seit 1985 ist die Lüttmann Werkzeugmaschinenvertriebs GmbH in der metallverarbeitenden Industrie in und um Rheine tätig. Neben dem klassischen Werkzeughandel bedient das Unternehmen die Bereiche Zerspanung-, Druckluft- und Schweißtechnik sowie den Bereich Arbeitsschutz (PSA). Hinzu kommen zahlreiche Dienstleistungsangebote wie die Planung, Umsetzung, Wartung und Instandsetzung von Druckluftanlagen, die Planung von Betriebseinrichtung, die Überprüfung und Kalibrierung von Drehmomentschlüsseln sowie der klassische Schlüsseldienst einschließlich Planung und Umsetzung von Schließanlagen. Die Erstellung von Hautschutzplänen und der angepasste Gehörschutz wie auch die Reparatur von Elektromaschinen in der hauseigenen Werkstatt sowie die Leiternprüfung oder VDE Messungen beim Kunden Vorort, runden das Portfolio ab. Der Servicegedanke des Gründers Josef Lüttmann ist auch heute noch prägend für das Unternehmen und seine über 50 Mitarbeiter: "Setz dir die Brille des Kunden auf und frag dich, was er als nächstes machen und wie er sich entscheiden würde."

