Junge ÖVP: Müssen CETA als Chance begreifen

Standards müssen natürlich gesichert und staatliches Regulierungsrecht gewahrt bleiben; Aber Freihandel bringt Wohlstand

"Wir müssen CETA als Chance begreifen. Als Exportland profitiert besonders Österreich von einem gut gemachten und

für beide Seiten vorteilhaften Handelsabkommen. Entscheidend

dabei ist natürlich, dass unsere hohen Standards gesichert

sind und das staatliche Regulierungsrecht gewahrt bleibt. Nach

der gemeinsamen Zusatzerklärung der Bundesregierung sollte

dem Unterschreiben von CETA nun nichts mehr im Weg stehen", so Stefan Schnöll, Generalsekretär der Jungen ÖVP. ****

CETA ist seit Monaten fertig verhandelt und stellt aus

Sicht der Experten ein gutes Abkommen dar, vor allem weil es

Zölle abbaut und unseren Unternehmen Zugang zu öffentlichen Ausschreibungen in Kanada einräumt. "Um auch in Zukunft

unseren Wohlstand in Österreich und in Europa sichern zu

können, ist eine nachhaltige, europäische Handelspolitik unabdingbar. Mit Hilfe von CETA können wir die

exportorientierte Handelspolitik Österreichs weiter ausbauen

und langfristig Arbeitsplätze schaffen und sichern. Die Glaubwürdigkeit unserer Handelspolitik dürfen wir jetzt nicht durch leichtsinnige Aktionen aufs Spiel setzen. Gerade für uns Junge ist es entscheidend, dass wir ein Handelsabkommen wie

CETA als Chance begreifen", so Stefan Schnöll abschließend.

