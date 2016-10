Tabellenführer zu Besuch in der Brauerei Puntigam: Spieler des SK Sturm Graz besuchen die bierige Nummer eins in der Steiermark

Graz/Puntigam (OTS) - Seit 21 Jahren besteht die Partnerschaft zwischen dem SK Sturm Graz und der Biermarke Puntigamer bereits und wurde im Juli 2016 für weitere drei Jahre bis verlängert. Da seit der neuen Saison elf Neuzugänge für den SK Sturm im Einsatz sind, war es nun an der Zeit, dass die neuen Spieler ihren Hauptsponsor besser kennenlernten. Bei einer Führung in der Brauerei Puntigam – die übrigens auch ein Teil der steirischen „Erlebniswelt Wirtschaft“ ist – konnten sie sich ein Bild davon machen, wo die bierige Nummer eins der Steiermark herkommt und natürlich auch ein Gläschen verkosten. Das neue Radler-Duo aus dem Hause Puntigamer – der Puntigamer Zwei Radler sowie der sportlich-alkoholfreie Frei Radler – durften bei der Gelegenheit natürlich auch nicht fehlen.

Günter Kreissl, Geschäftsführer Sport beim SK Sturm Graz, der gemeinsam mit dem Tormanntrainer Stefan Loch und Reha- und Athletiktrainer Bernd Prorok die neuen Spieler begleitete, meinte dazu: „Zwischen dem SK Sturm Graz und Puntigamer gibt es einige Gemeinsamkeiten: Beide haben ihre Wurzeln in Graz, beide haben sich aber auch österreichweit einen Namen gemacht. Wir freuen uns jedenfalls sehr, dass uns Puntigamer bereits so lange treu auf unserem Weg unterstützt und dass jetzt auch die im Sommer neu zum Verein gestoßenen Teammitglieder der Schwarz-Weißen die Brauerei kennengelernt haben.“

Langjährige Partnerschaft

Der SK Sturm Graz und Puntigamer blicken auf eine langjährige, erfolgreiche aber vor allem verlässliche Partnerschaft zurück. „Bereits seit 1996 unterstützen wir den SK Puntigamer Sturm Graz als Hauptsponsor und Namensgeber in guten wie in stürmischen Zeiten. Kein Zufall, haben doch Sport-Fans und Bierliebhaber jede Menge gemeinsam:

Sie sind mit Herz bei der Sache und schätzen eine fröhliche Runde, vor allem mit einem bierigen Puntigamer“, erzählt Andreas Stieber, Marketingdirektor Brau Union Österreich. „Wir fühlen uns als Teil der großen Sturm-Familie, denn in unserer Brust schlagen zwei Herzen – die Liebe zum Bier und die Liebe zum Fußball. Die Markenziele von Puntigamer – Geselligkeit, gemeinsames Feiern und gute Stimmung – passen hervorragend zum SK Puntigamer Sturm Graz. Nicht zu vergessen natürlich die gemeinsame Herkunft aus der Heimatstadt Graz“, meint Stieber, mit einem optimistischen Blick in die gemeinsame Zukunft:

„Wir freuen uns auf viele gemeinsame Tore und hoffen, dass wir den Platz an der Tabellenspitze lange verteidigen können.“

Puntigamer Bier kann auf eine stattliche Geschichte zurückblicken:

Bereits seit 1478 wurde im Grazer Stadtteil Puntigam Bier gebraut. Somit ist lange Tradition ein weiteres Verbindungsglied, das Puntigamer Bier und den SK Sturm Graz zusammenhält.

Brauereibesichtigung Puntigam – Teil der „Erlebniswelt Wirtschaft – made in Styria“

Im Jahr 2014 erhielt die Brauerei Puntigam für die neue Erlebnistour das Gütesiegel „made in Styria“ und wurde damit ein Teil der „Erlebniswelt Wirtschaft – made in Styria“. Der unternehmerische Spirit steirischer Vorzeigebetriebe, ihre Innovationskraft und ihr kreatives Schaffen werden in dem vom steirischen Wirtschaftslandesrat Christian Buchmann initiierten Projekt greifbar.

Die Erlebnistour der Brauerei Puntigam bringt den Besuchern die Entstehung des „bierigen“ Bieres – von den Rohstoffen bis hin zum fertigen Lieblingsgetränk der ÖsterreicherInnen – auf unterhaltsame und einprägsame Weise näher. Durch die direkte Live-Beobachtung von Produktionsschritten, Infotafeln und Filmeinspielungen sowie Verkostungen der Würze oder des Zwickelbieres, wird die Bierproduktion zu einem spannenden Erlebnis. Neben Informationen zur Bierherstellung kommen auch die Historie des Betriebes und seine Bedeutung für die Region, sowie der Stellenwert der Marke Puntigamer innerhalb der Brau Union Österreich nicht zu kurz. Die Erlebnistour bei Puntigamer – ein informatives und abwechslungsreiches Ausflugsziel nicht nur für BierliebhaberInnen!

Über Puntigamer

Jahr für Jahr werden am Standort insgesamt rund eine Million Hektoliter Bier produziert – Puntigamer ist damit eine von Österreichs meistverkauften Biermarken. Ungezwungene Geselligkeit und echte Bierkultur stehen bei Puntigamer im Mittelpunkt. Puntigamer überzeugt mit dem Klassiker „Das bierige Bier“, dem Premiumbier „Panther“ und einem Winterbier. 2016 wurde das Sortiment von Puntigamer um zwei Radler-Varianten in der Geschmacksrichtung Grapefruit erweitert: den Puntigamer Zwei Radler und den alkoholfreien Puntigamer Frei Radler.

