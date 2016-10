TIROLER TAGESZEITUNG, Leitartikel: "Feindbild Höchstrichter und ein Verdacht", von Cornelia Ritzer

Ausgabe vom 6. Oktober 2016

Innsbruck (OTS) - Verfassungsrichter Johannes Schnizer bleibt bei seiner Meinung und lässt die FPÖ mit ihrer geforderten Unterlassungserklärung abblitzen. Die angekündigte Klage könnte sich für die Partei zum Bumerang entwickeln.

Knapp drei Monate ist es her, dass der Verfassungsgerichtshof (VfGH) eine Neuauflage der Bundespräsidenten-Stichwahl anordnete. Einen Sieg des Rechtsstaates bejubelte damals die FPÖ. Doch nun haben die Freiheitlichen mit dem VfGH ein Feindbild wiederentdeckt. Die Partei fühlt sich von Verfassungsrichter Johannes Schnizer, früherer Kabinettschef von Alfred Gusenbauer und der SPÖ nahestehend, derart beleidigt, dass sie eine Klage ankündigte. Grund ist die Einschätzung des Richters, dass die Wahlanfechtung längerfristig vorbereitet gewesen sei. Dieser juristische Schritt muss als einmalig bezeichnet werden: Dass eine politische Partei einen Höchstrichter verklagt, gab’s im ehrwürdigen Gerichtshof noch nie. Zwar kennt man politische Kontroversen mit dem frühren VfGH-Präsidenten Ludwig Adamovich in der Ortstafel-Causa – Jörg Haider setzte bekanntlich das Erkenntnis des Höchstgerichts nicht um, verhöhnte den Präsidenten sogar auf unsägliche Weise. Doch eine Klage – das ist neu. Verfassungsrichter Schnizer hat sich bei seinen zurückhaltender agierenden Richterkollegen für seine Medienoffensive entschuldigt – nicht jedoch bei der FPÖ. Das war ihm auch schier unmöglich, stellte die Partei doch ein öffentliches Ultimatum. Er bleibe bei seiner „persönlichen Meinung“, ließ Schnizer ausrichten. Ob in diesem Fall die freie Meinungsäußerung gilt oder es sich bereits um üble Nachrede handelt, wird ein Gericht klären. Mit Sicherheit könnte sich die Klage für die FPÖ zum Bumerang entwickeln. Vor Gericht wird die Beweisführung zwar nicht bei ihr liegen, trotzdem wird über den Wahrheitsgehalt von Schnizers Aussage diskutiert werden. Und damit darüber, ob die Schlampereien in den Wahlbehörden der FPÖ wirklich bekannt waren und die Partei nur auf den geeigneten Zeitpunkt und ein knappes Ergebnis für eine Wahlanfechtung gewartet habe.

Diese Konsequenz wäre bemerkenswert, denn die Aussage Schnizers über eine vermeintlich geplante Anfechtung war nur eine Randnotiz. In erster Linie bemühte sich der Höchstrichter, die Entscheidung des Gerichtshofes zu verteidigen. Denn die Diskussion um die Aufhebung der Wahl wegen der offenkundig gewordenen Schlampereien bei der Auszählung der Briefwahlkarten riss nicht ab. Eine Erklärung war notwendig. Schnizer entschied sich drei Monate nach dem Erkenntnis zum Schritt nach vorne. Dieser Mut wurde nun mit einer Klage beantwortet.

