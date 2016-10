Neues Volksblatt: "Offenbarungseid" von Markus EBERT

Ausgabe vom 6. Oktober 2016

Linz (OTS) - „Klar ist, dass ein solches Sparbudget nicht spurlos an uns Linzerinnen und Linzern vorbeigehen wird“, konstatierte SPÖ-Bürgermeister Klaus Luger nach der gestrigen „Spar-Sitzung“ des Stadtsenats. Und auch sein Finanzreferent Christian Forsterleitner gab den Realisten: „Wir haben begrenzte Mittel, die müssen wir bestmöglich einsetzen — man kann nicht immer alles haben“. Eigentlich müsste man für so viel Offenheit Applaus spenden — wenn sich aus diesen Aussagen nicht ein Umkehrschluss aufdrängen würde, der da lautet: Jetzt zahlen die Linzerinnen und Linzer die Zeche dafür, wie in den letzten Jahrzehnten unter Federführung der SPÖ Finanzpolitik betrieben worden ist.

Immerhin, wenigstens gibt es jetzt so etwas wie einen Offenbarungseid. Wenn man sich nämlich ansieht, was an Sparmaßnahmen gestern von der rot-blauen Allianz beschlossen wurde, dann weiß man, dass viel zu lange „Zuckerlpolitik“ betrieben wurde, bei der man bloß den nächsten Wahltag im Fokus hatte. Der sorglose Umgang mit dem Steuergeld gipfelte schließlich in jener Zockermentalität, die der Stadt den verhängnisvollen Swap bescherte. Völlig zu Recht moniert ÖVP-Vizebürgermeister Bernhard Baier, dass man überlegen müsse, „wo man ausgabenseitig sparen und Reformmaßnahmen vorantreiben kann“ — was etwas ganz anderes ist als eine Finanzkonsolidierung über die Gebührenschraube.

Rückfragen & Kontakt:

Neues Volksblatt, Chefredaktion

0732/7606 DW 782

politik @ volksblatt.at

http://www.volksblatt.at