"King Kong" - RTL II zeigt Peter Jacksons Abenteuer-Klassiker

Regie: Peter Jackson ("Der Herr der Ringe", "Der Hobbit")

Sendetermin: Freitag, 07. Oktober um 20:15 Uhr bei RTL II

Regisseur Carl Denham (Jack Black) hat einen Plan: Auf der mysteriösen Insel Skull Islands will er seinen neuen Film drehen. Doch niemand war bisher auf der Insel und weiß um die Gefahren, die dort lauern. Als das Filmteam nur knapp dem Angriff eines Eingeborenenstamms entkommt, wollen sie so schnell wie möglich von der Insel weg. Doch dann fällt auf, dass Hauptdarstellerin Ann Darrow (Naomi Watts) verschwunden ist. Die Eingeborenen verehren einen riesigen Gorilla, dem sie von Zeit zu Zeit Menschen opfern. Und sie sind sich sicher: Ann soll King Kongs nächstes Opfer werden.

Das Remake des Klassikers "King Kong und die weiße Frau" aus dem Jahr 1933 war ein Kindheitstraum von Regisseur Peter Jackson (u.a. "Herr der Ringe, "Der Hobbit"). Für die 207 Millionen Dollar Neuverfilmung holte er sich Top-Comedian Jack Black, Schauspielerin Naomi Watts ("Diana") und Oscar-Preisträger Adrien Brody ("Der Pianist") an Bord.

"Wer Fantasy und Action an die Grenzen des Genre-Wachstums gekommen sah, muss sich nun von Jackson eines Besseren belehren lassen: Eine beklemmende Brontosaurier-Stampede lässt ahnen, welche Tricks dem Computer alle noch nicht entlockt wurden. Nebenbei eröffnet Jackson auch seinen Darstellern neue Erfahrungswelten: Die sensible Charakterdarstellerin Naomi Watts darf sich als scream queen austoben. Polanskis "Pianist" Adrien Brody überrascht in der Rolle des Drehbuchautors Jack Driscoll als romantischer Liebhaber; und Thomas Kretschmann, den Polanski neben Brody als guten Nazi besetzt hatte, ist ein ebenso appetitlicher wie waghalsiger Kapitän." (Quelle: Berliner Zeitung)

