Blümel zu Sonderverordnung: Rot-Grün-Politik in jeder Hinsicht verantwortungslos

Linie in der Asylpolitik darf durch Wien nicht gefährdet werden – Schluss mit Willkommenskultur und Sozialromantik

Wien (OTS) - „Die negative Stellungnahme und die ablehnende Haltung der Stadt Wien gegenüber der Sonderverordnung ist völlig verantwortungslos und ist eine Fortsetzung der völlig blinden Realitätsverweigerung“, so ÖVP Wien Landesparteiobmann Stadtrat Gernot Blümel.

„Die Sonderverordnung ist ein richtiger und wichtiger Schritt, um gerüstet und vorbereitet zu sein. Daher ist es notwendig, dass diese fertig ist, bevor die Obergrenze erreicht wird. Um rechtzeitig die notwendige Handhabe zur Verfügung zu haben und nicht erst dann damit zu beginnen. Auf Druck der ÖVP ist spät aber doch auch die Bundes-SPÖ auf diese Linie eingeschwenkt. Auch die Wiener SPÖ sollte endlich die Notwendigkeit der Sonderverordnung erkennen und sich dazu zu bekennen anstatt diese weiter zu gefährden“, so Blümel weiter und abschließend: „Die Wiener SPÖ muss diese Scheinwelt endlich verlassen und sich der Wirklichkeit stellen. In allen Bereichen. Denn bei dieser verantwortungslosen und naiven Politik ist es nicht verwunderlich, dass Budgetierung und Wirklichkeit etwa bei der Mindestsicherung um läppische 130 Millionen Euro auseinander liegen. Das ist in Zahlen gegossene Rot-Grün-Politik. Das ist das Ergebnis blinder Einladungspolitik, die Wien und das Sozialsystem ruiniert“

