Norbert Hofer im ersten TV-Interview zu seinem Buch "FÜR EIN FREIES ÖSTERREICH. SOUVERÄNITÄT ALS ZUKUNFTSMODELL" auf PULS 4

Wien (OTS) - Norbert Hofer bezieht gestern bei PULS 4 erstmals Stellung zu dem von ihm herausgegebenen und sehr umstrittenen Buch "FÜR EIN FREIES ÖSTERREICH. SOUVERÄNITÄT ALS ZUKUNFTSMODELL". Er ist der Meinung, dass man die Diskussion um das Buch jetzt nicht übertreiben solle. Das Buch wird vom Dokumentationsarchiv des Österreichischen Widerstandes als 'rechtsextrem' eingestuft. Neben Begriffen wie "Brutpflegetrieb", werden in dem von Norbert Hofer herausgegebenen Buch auch Tiermetaphern verwendet, die aus der nationalsozialistischen Rhetorik bekannt seien, so Rechtsextremismus-Experte Bernhard Weidinger. Auch dieser wird in den heutigen PULS 4 News seine Meinung zu dem Buch kundtun.

Hofer selbst gesteht unter anderem im Interview mit PULS 4, dass Wörter wie „Brutpflegetrieb“ wahrlich unglücklich gewählt wurden. Das würde der Autor des Buchs und Mitarbeiter des FPÖ-Parlamentsclubs Michael Howanietz heute nicht mehr so machen, erzählt Hofer. Dabei fügt er hinzu: "Aber es ist so und niemand ist perfekt."

Abschließend gesteht Hofer ein, dass Politiker auch Fehler machen würden und die Dinge nun einmal so sind, wie sie sind, gleichzeitig nimmt er das Buch und den Autor in Schutz: „Der Inhalt ist insgesamt in Ordnung.“

