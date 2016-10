SPÖ-Straubinger: „Wien lässt niemanden im Stich, der Hilfe braucht!“

FPÖ, ÖVP und NEOS schüren „Sozialneid“ gegen die Ärmsten

Wien (OTS/SPW) - „Es liegt auf der Hand, dass die schwierige wirtschaftliche Lage sich auch auf die Zahlen bei der Mindestsicherung durchschlägt“, wies die Wiener SPÖ-Landesparteisekretärin, LAbg. Sybille Straubinger die Kritik an Sonja Wehsely scharf zurück. „Dass FPÖ, ÖVP und NEOS für die Betroffenen nichts übrig haben und lieber Sozialabbau fordern, überrascht auch nicht. Aber was wären die Folgen: Ohne dieses letzte soziale Netz, der Bedarfsorientierten Mindestsicherung, würde es in Wien Massenobdachlosigkeit und Kinderarmut geben. Das will niemand. Umso wichtiger ist es, dass Sonja Wehsely hier Verantwortung übernimmt. Wien lässt niemanden im Stich, der Hilfe braucht! Alles andere würde den sozialen Frieden in dieser Stadt gefährden“, betonte Straubinger.****

Klar sei aber auch, dass Wien nicht die ganze Last alleine tragen könne. „Es braucht eine Wohnsitzverpflichtung verbunden mit flächendeckenden Integrationsangeboten. Und es braucht endlich eine bundesweit einheitliche Regelung für die BMS.“

Darüber hinaus sei es wichtig, bei der Diskussion die Kirche im Dorf zu lassen: „Nur 9,9% sind BMS-VollbezieherInnen und leben ausschließlich von der Mindestsicherung. 77,4% sind ErgänzungsleistungsbezieherInnen und bekommen einen Teil der BMS zu ihren anderen Einkünften aufgestockt, damit sie auf die Höhe von 837,76 (bzw. 1.256,64 Euro für Paare) kommen.“ Aus diesen Zahlen werde deutlich: „FPÖ und ÖVP verunglimpfen Menschen, denen trotz anderer Einkünfte zu wenig zum Leben bleibt, als Sozialschmarotzer! Das lassen wir in Wien nicht zu!“, so Straubinger abschließend. (Schluss) tr

