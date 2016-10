ERINNERUNG: Pressekonferenz am Gemeindetag in Klagenfurt

Finanzausgleich und Bürgermeister/innen-Befragung

Klagenfurt (OTS) - Wir laden die Vertreter/innen der Medien sehr herzlich zur Pressekonferenz anlässlich des 63. Österreichischen Gemeindetages ein. Mehr als 2.000 Bürgermeister/innen und Gemeindevertreter/innen nehmen am Gemeindetag teil, der heuer am 6. und 7. Oktober in Klagenfurt stattfindet.

Im Rahmen einer Pressekonferenz berichten die Spitzen des Gemeindebundes über die wichtigsten Themenfelder, u.a. über die Forderungen der Gemeinden für den Finanzausgleich, die wichtigsten Investitionsbereiche der Gemeinden und die Ergebnisse einer Bürgermeister/innen-Befragung.

Termin: DONNERSTAG, 6. Oktober 2016 um 9.30 Uhr

Ort: Messegelände Klagenfurt (Pressezentrum, Halle 1, erster Stock)

Teilnehmer:

Helmut MÖDLHAMMER (Präsident des Österreichischen Gemeindebundes) Bgm. Peter STAUBER (Präsident des Kärntner Gemeindebundes)

