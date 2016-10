NEOS Wien/Meinl-Reisinger ad Wehsely: Mindestsicherung jetzt reformieren!

Beate Meinl-Reisinger: „Das Aufstocken des Budgets für steigende Sozialausgaben muss endlich die Stadtregierung zu sinnvollen Reformen bewegen.“

Wien (OTS) - „Es war absehbar, dass die Stadt das heurige Budget im Bereich der Mindestsicherung wegen höherer Kosten nachjustieren wird müssen. Stadträtin Wehsely soll die Schuld aber jetzt nicht auf die zusätzlichen Asylberechtigten oder die steigenden Arbeitslosenzahlen schieben, sondern endlich handeln und für sinnvolle Reformen sorgen“, reagiert NEOS Wien Klubobfrau Beate Meinl-Reisinger auf die Ankündigung der Sozialstadträtin, 130 Millionen Euro für die Bedarfsorientierte Mindestsicherung nachbudgetieren zu müssen. „Wenn die Zahl der Arbeitslosen in Wien weiter steigt, dann hat das mit der verfehlten Wirtschafts- und Bildungspolitik der Stadt zu tun. Die Unternehmerinnen und Unternehmer stöhnen unter der Bürokratie und unter den Vorgaben. Das Einstellen von weiteren Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmern wird schwer gemacht.“

Besonders dringend muss die Stadtregierung jetzt auch im Bildungssystem nachbessern, so Meinl-Reisinger: „Rot-Grün schafft aktuell eine Generation AMS, Jugendliche die gerade einmal die Pflichtschule schaffen, die kaum Schreiben und Rechnen können. Anstatt sie dann zu versorgen, muss ihnen das Rüstzeug für ein selbstbestimmtes Leben gegeben werden, sonst bleiben sie in der Mindestsicherung gefangen.“

„Die Aufstockung des Budgets zeigt, wie dringend die Mindestsicherung reformiert werden muss“, betont die Klubobfrau. „Wir brauchen eine Einschleifregelung, die sicherstellt, dass es sich immer auszahlt zu arbeiten, egal, wie viel man verdient. Außerdem braucht es eine vermehrte Umstellung auf Sachleistungen, vor allem in den Bereichen Bildung, Wohnung und Kinderbetreuung. Das allerwichtigste ist aber, dass die Mindestsicherung endlich einheitlich in Bundeskompetenz übernommen wird. Es darf einfach nicht sein, dass jeder Landeskaiser macht, was ihm in den Sinn kommt und das auf Kosten anderer Bundesländer, allen voran auf Kosten Wiens, nur seine eigenen Interessen durchsetzt. Gerade in der aktuellen Flüchtlingssituation können wir mit einer Wohnsitzauflage sicherstellen, dass nicht so wie jetzt Wien diese Riesenherausforderung fast im Alleingang stemmen muss, während sich andere Länder mit teilweise grauslichen und rechtlich fragwürdigen Methoden aus der Verantwortung stehlen“, so Meinl-Reisinger. „Die Stadt muss endlich aktiv werden und nicht einfach die Hände in den Schoß legen“, schließt die Klubobfrau fordernd.

