Ebner: Wo Stadlers Weg hinführt zeigt Wehsely in Wien vor

„Wenn Herr Stadler bundeseinheitliche Lösung will, sollten er und SPÖ-Genossen zur Vernunft kommen.“

St. Pölten (OTS/NÖI) - „Wo der Weg von Matthias Stadler in Sachen Mindestsicherung hinführt, zeigt seine Wiener Genossin Sonja Wehsely ja perfekt vor. 130 Millionen Euro an Mehrkosten kommen dank der verfehlten SP-Sozialpolitik auf die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler zu“, kommentiert VPNÖ-Landesgeschäftsführer LAbg. Bernhard Ebner die Aussagen von SPNÖ-Chef Stadler.

„Wenn Herr Stadler eine bundeseinheitliche Lösung will, sollten er und seine SPÖ-Genossen zur Vernunft kommen. Denn wer arbeiten geht, darf nicht der Dumme sein. Deshalb werden die Deckelung der Mindestsicherung bei 1.500 Euro pro Haushalt sowie die Mindestsicherung light für jene, die nicht fünf der letzten sechs Jahre in Österreich gewohnt haben, am 17. November durch den Landtag beschlossen. Davon hält uns auch der sozialromantische und völlig realitätsfremde Zugang des St. Pöltner Bürgermeisters nicht ab“, so Ebner.

Rückfragen & Kontakt:

Volkspartei Niederösterreich, Presse

Mag.(FH) Martin Brandl

02742/9020 DW 1400 Mob: 0664/1464897

martin.brandl @ vpnoe.at

www.vpnoe.at