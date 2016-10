Prodapt erscheint als etablierter Marktteilnehmer in Zinnov Zones Ranking für Internet of Things Technology Services

New York und Chennai, Indien (ots/PRNewswire) - Prodapt, ein führendes Unternehmen im Bereich IT-Dienstleistungen und Operations mit dem Schwerpunkt auf Telekommunikation und IoT, hat die Platzierung als etablierter Marktteilnehmer durch das Consultingunternehmen Zinnov in dessen globalem Ranking der Top-IoT-Dienstleister bekannt gegeben.

Zinnov Zones' Ranking basiert auf einer Leistungsanalyse von Parametern wie IoT-Lösungen, Angebotsbreite, IP, Humankapital und Kundschaft. Das Ranking ist das erste seiner Art, das Wirtschaftsführern bei der Partnerauswahl für ihre IoT-Initiativen helfen soll. Diese Anerkennung bekräftigt Prodapts etablierte Position im IoT-Ökosystem, das sich auf starke F&E-Kompetenzen und Investitionen stützt.

Zinnov untersuchte Prodapts Schlüsselkompetenzen im-IoT-Bereich anhand einer Bewertung des Synapt(TM)-Frameworks, der Kundenerfolgsgeschichten und Investitionen in Forschung und Entwicklung. Prodapt setzte sein Synapt-Framework, seine smarten Lösungen (für Städte, Parks, Sicherheit und Funkmaste), Fremdkomponenten und Vermarktungsmethoden wirksam zur Fertigstellung dutzender praktischer Anwendungen im IoT-Bereich ein.

Prodabts IoT-Lab, das Frameworks und smarte Lösungen des Unternehmens präsentiert, wird von Kunden und Partnern wie Sprint wirksam eingesetzt. In den nächsten drei Jahren plant Prodapt erhebliche Investitionen in Forschung und Entwicklung und die Verbesserung zusätzlicher Kompetenzen in den Bereichen Big Data, maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz.

Meena Krishnan, Vizepräsidentin - IoT, Prodapt, reagierte auf die Platzierung ihres Unternehmens im Ranking: "Wir sind begeistert von der Platzierung durch Zinnov Zones. IoT wird Geschäftsmodelle, Effizienz und Kundenerlebnisse transformieren und unser Synap-Framework sowie unsere Methode wird die Zeit der Vermarktung solcher Initiativen beschleunigen. Ich bedanke mich bei Zinnov für die Platzierung."

Sidhant Rastogi, Partner & Practice Head, Zinnov, kommentierte die Analyse: "Prodapt hat sein Engagement und seine starken Kompetenzen im IoT bewiesen und entwickelt marktführende smarte Lösungen wie das Connected Office, das die Sicherheit von Polizei und Öffentlichkeit verbessert. Wir freuen uns Prodapts anhaltende Investitionen und Erfolge im IoT-Feld weiterzuverfolgen"

Über Prodapt

Prodapt (http://www.prodapt.com) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich IT-Dienstleistungen und Operations mit Schwerpunkt auf Telekommunikation und IoT. Prodapts Hauptsitz ist in Chennai, Indien. Weitere Standorte befinden sich in den USA sowie Europa und Südafrika. Prodapt ist Teil der Jhaver Group, einem 120 Jahre alten indischen Mischkonzern. Der Konzern verfügt über 16.500 Beschäftigte in 64 Ländern. Prodapt besitzt die Zertifizierungen ISO 9001:2008, ISO 27001:2015, SSAE16, und CMMI Level 3. Weitere Informationen unter: info @ prodapt.com.

Über Zinnov

Zinnov (http://www.zinnov.com) ist ein weltweites Managementconsultingunternehmen, das große Technologieorganisationen bei ihrer Marktexpansion und ihren digitalen Transformationsstrategien unterstützt. Weitere Informationen erhalten Sie von Jaya Shukla unter media @ zinnov.com.

