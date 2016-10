Neue Studie stellt fest, dass Finanzmanager einen strategischen Blick auf Reise- und Ausgabenlösungen gewinnen müssen, um Wachstum und Neuerungen voranzutreiben

Bellevue, Washington (ots/PRNewswire) - Eine neue, heute vorgestellte globale Auftragsstudie (https://www.concur.com/en-us/resources/take-t ravel-expense-management-digital-era?pid=pr&cid=20172), die von Forrester Consulting für Concur durchgeführt wurde, nimmt sich der Frage an, wie mobile und digitale Kanäle das Reise- und Ausgabenmanagement aufgrund neuer Herausforderungen für Finanzverwalter beeinträchtigen. Die Studie, die von dem SAP-Unternehmen Concur (http://www.concur.com/?pid=pr&cid=20172) in Auftrag gegeben worden war, bietet exklusive Einblicke in die Schritte, die Finanzverwalter unternehmen, um erfolgreich diese Herausforderungen zu bewältigen und Ausgaben wirksamer und effizienter zu managen.

Foto - http://photos.prnewswire.com/prnh/20161003/414593

Logo - http://photos.prnewswire.com/prnh/20151103/283657LOGO

Die Studie kommt unter anderem zu folgendem Schluss: "Forrester hat herausgefunden, dass Unternehmen sich derzeit sichtbar neu aufstellen, um die Reise- und Ausgabeprozesse zu verbessern, wobei sie dabei sowohl die finanzielle, auf Kostensenkungen gerichtete Perspektive einnehmen als auch den Blick auf Mitarbeiterzufriedenheit und Effizienz bei den Abläufen richten." Zuvor bereits wird in der Studie konstatiert: "Um diese Veränderungen weiter zu erforschen, hat Forrester die Hypothese geprüft, dass die Führungen in den Finanzabteilungen einen strategischen Blick auf Reise- und Ausgabenlösungen gewinnen müssen, um die Weiterentwicklung des betrieblichen Wachstums und von Innovationen zu unterstützen."

Wichtige Ergebnisse der Studie sind unter anderem:

Werkzeuge und Kapazitäten für Reisen und Ausgaben müssen sich weiterentwickeln, um sich den Technologien und Werkzeugen, die Mitarbeiter bereits persönlich nutzen, anzupassen. Mobile und digitale Technologien haben zu einer Erweiterung der Möglichkeiten geführt, wie Anwender ihre alltäglichen Aufträge vergeben und verfolgen können, und sie erwarten heute von ihren Arbeitgebern, dass diese die selben Funktionen zur Verfügung stellen. Unternehmen bewerten mobile Anwendungen als effizientesten Weg, um Mitarbeiter dazu zu bringen, die Richtlinien bei Reisen und Ausgaben einzuhalten. Indem Anwendern mobile Hilfsangebote in den Bereichen Reisen und Ausgaben gemacht werden, erreichen Finanzmanager unmittelbare Einblicke in Ausgabetrends und in den Stand von Reiseplänen.

Die Reise- und Ausgabenverwaltung ist zwar eine der schwierigsten Herausforderungen für Finanzmanager, aber es steht weniger Zeit zu Verfügung, sich darum zu kümmern. Die Nachverfolgung von Ausgaben ist ein strategischer Bestandteil der Führungsaufgaben einer jeden Finanzabteilung. Allerdings erscheint es schwierig, alle gestellten Anforderungen im Gleichgewicht zu halten. Finanzmanager benötigen mehr intuitive Werkzeuge, die den Reise- und Ausgabenprozess vereinfachen und die entscheidenden Einblicke in Ausgabentrends liefern. Forrester fand heraus, dass 73 Prozent der Unternehmen ihr Reise- und Ausgabensystem aktiv aktualisieren oder innerhalb der nächsten sechs Monate eine Aktualisierung planen, um diese Herausforderung anzugehen.

Neue Investitionen in den Bereich Reisen und Ausgaben konzentrieren sich darauf, Mitarbeitern mithilfe einer verbesserten Prozesseffizienz sowie mithilfe von Datenanalysen und Berichten mehr Möglichkeiten an die Hand zu geben. Finanzmanager stimmen der Aussage zu, dass mehr Eigenverantwortung für Mitarbeiter, die darüber intelligentere Entscheidungen treffen und eher die Unternehmensrichtlinien einhalten, der Schlüssel für ein wirksames Reise- und Ausgabenmanagement ist. Somit benötigen Unternehmen Lösungen, die benutzerfreundlich, leicht zu implementieren und problemlos in bestehende Systeme zu integrieren sind. Funktionen wie beispielsweise integrierte Reisebuchungs- und Ausgabesysteme und Eingangsbestätigungen, die automatisch Ausgabeberichte erzeugen, sind entscheidend, um die Vereinheitlichung der Mitarbeitererfahrung und ein besseres Bewusstsein für die Einhaltung von Ausgabenrichtlinien zu unterstützen.

"Concur verfolgt das Ziel, innovative Lösungen bereitzustellen, die es Finanzverwaltern ermöglichen, die Herausforderungen, die sich im schnelllebigen digitalen Geschäftsumfeld von heute ergeben, zu bewältigen", sagte Mike Eberhard, Präsident des Bereichs Globaler Vertrieb bei Concur. "Dank der integrierten Concur-Umgebung können Sie Mitarbeiter befähigen, mithilfe der intelligenten Werkzeuge und Anwendungen intelligentere Entscheidungen zu treffen, und gleichzeitig erhalten Sie auch mehr Wissen darüber, wie man Einsparungsmöglichkeiten weiterentwickelt. Unsere Lösungen sorgen für angepasste und automatisierte Abläufe bei Reisen, Ausgaben und Rechnungslegung, indem sie es Mitarbeitern leicht machen, Aufgaben schnell zu erledigen, wobei sie gleichzeitig präzise, komprimierte Informationen liefern, die es Finanzmanagern ermöglichen, ein wichtiges Thema der Finanzverwaltung zu managen."

Zur Erhebung der Studiendaten führte Forrester eine Online-Umfrage unter 500 Entscheidungsträgern aus der Finanzverwaltung in Nordamerika, der EMEA- und der APAC-Region sowie in Australien/Neuseeland durch. Die untersuchten Unternehmen reichten von einer Größe mit 100 bis 999 Mitarbeitern (diese stellten 50 Prozent der Unternehmen, die sich an der Umfrage beteiligten) bis zu Unternehmen mit mehr als 20.000 Mitarbeitern. Die Untersuchungsergebnisse wurden durch sechs Hintergrundinterviews mit leitenden Finanzverwaltern von kleinen und mittelständischen Firmen und Konzernunternehmen ergänzt.

Klicken Sie hier (https://www.concur.com/en-us/resources/take-travel-expense-management-digital-era?pid=pr&cid=20172), um sich die vollständige Studie anzusehen.

Über Concur

Concur gehört zu SAP und verwirklicht mit dem Angebot von cloudbasierten Dienstleistungen, die das Reise- und Ausgabenmanagement vereinfachen, die Vorstellung davon, wie die Dinge laufen sollten. Concur sorgt für die mühelose Vernetzung von Daten, Anwendungen und Menschen und liefert vollständige Transparenz bei den Ausgaben, egal wo und wann diese anfallen. Die Dienstleistungen von Concur lassen sich an die individuellen Mitarbeiterpräferenzen anpassen und auf die Bedürfnisse von Unternehmen jeder Größenordnung abstimmen, sodass diese sich auf das für ihre Geschäftstätigkeiten Wesentliche konzentrieren können. Erfahren Sie mehr unter www.concur.com oder im Concur-Blog

(https://www.concur.com/blog/?pid=pr&cid=20172).

Rückfragen & Kontakt:

Laurel Cifala

206-268-2229

laurel.cifala @ edelman.com