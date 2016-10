SP-Mörk ad Mindestsicherung: Schwierige Bedingungen erfordern mehr Hilfe

Wohnsitzauflage im Kombination mit verpflichtenden Integrationsangeboten notwendig

Wien (OTS/SPW-K) - „Die schlechte wirtschaftliche Lage, der angespannte Arbeitsmarkt und die steigende Anzahl der Flüchtlinge schlagen sich auch in der Mindestsicherung nieder. Dass das Budget für 2016 nicht reichen wird, hat die Stadträtin mehrmals betont", stellt SP-Gemeinderätin Gabriele Mörk fest. „Die Mindestsicherung ist das letzte soziale Netz, lassen die anderen System aus, macht sich das auch in der Mindestsicherung merkbar. Wien steht zu Veränderungen in der Mindestsicherung, klar ist aber, dass die Mindestsicherung auch weiterhin vor Armut und Obdachlosigkeit schützen muss. Es kann also nur eine Höchstgrenze bei Geldleistungen, sicher aber nicht bei Sachleistungen geben. Es ist unsere Verantwortung als Stadt hier die Menschen nicht im Stich zu lassen. Die Folgen wären sonst für alle Wienerinnen und Wiener spürbar.“

Konkret werden bis Ende 2016 198.000 Menschen eine Leistung der Mindestsicherung in Anspruch genommen haben. Dafür wird die Stadt rund 664 Mio. Euro in die Hand nehmen. Da das Budget 2016 bereits im Frühjahr 2015 geplant wurde, waren die Entwicklungen zu der Zeit schwer abschätzbar", so Mörk, für die der Anstieg der Ausgaben für die Leistungen aus der Mindestsicherung und somit auch der Nachtrag von 130 Mio. Euro nachvollziehbar ist.

Einmal mehr betont Mörk, wie wichtige eine Wohnsitzverpflichtung ist. „Nur mit einer Wohnsitzauflage, verbunden mit flächendeckenden Integrationsangeboten, die auch verpflichtend angenommen werden müssen, wird es gelingen, die Flüchtlinge rasch zu integrieren und ihnen tatsächlich eine Perspektive zu geben. Es kann nicht sein, dass Wien hier alleine die Verantwortung schultert, hier sind alle Bundesländer gefragt.“

