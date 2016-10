BENEFUL Night-Walk: Gratis Leucht-Accessoires für Hund & Halter

Wien (OTS) - Ab heute können sich Hundehalter für sich und ihre Vierbeiner bereits vor dem BENEFUL Night-Walk am 19. Oktober gratis Leucht-Accessoires von der BENEFUL Litfaßsäule bei der Jesuitenwiese pflücken. Auch Moderatorin Sasa Schwarzjirg und Schauspielerin Susanna Hirschler ließen sich die Gelegenheit nicht entgehen und ergatterten bereits ein Leucht-Accessoire.

Am 19. Oktober ist es wieder soweit, dass Hunde und ihre Halter beim BENEFUL Night-Walk Wien erleuchten und unter dem Motto „sehen und gesehen werden“ gemeinsam einen Spaziergang unternehmen. Neben Spaß für Zwei- und Vierbeiner steht das Thema Sicherheit im Dunkeln für Hund und Halter im Vordergrund. Außerdem trägt jedes Bein und jede Pfote, die mitspaziert, dazu bei, eine Futterspende für das TierQuarTier Wien zu sammeln.

Jetzt noch anmelden

Ob Welpe, Junghund oder erwachsener Hund, das Um-und-Auf für eine innige Hund-Halter Beziehung ist gemeinsam aktiv Zeit zu verbringen und besondere Momente zu zweit zu erleben. Wer gemeinsam mit 250 erwarteten Hunden und ihren Haltern sowie tierschutzqualifizierten Hundetrainerinnen des Messerli Instituts der Veterinärmedizinischen Universität Wien einen außergewöhnlichen Spaziergang im Dunkeln erleben möchte, hat jetzt noch die Möglichkeit sich gemeinsam mit seinem besten Freund für den BENEFUL Night-Walk unter

https://promotions.purina.at/benefulnightwalk anzumelden. Auf alle

Teilnehmer warten tolle gratis Leucht-Hals- und Armbänder.

Beneful Night-Walk 2016

Datum: Mi, 19. Oktober 2016

Anmeldung & Leucht-Accessoire Ausgabe: ab 18:45 Uhr

Offizielles Welcome aller Beneful Night-Walker: 19:30 Uhr Location:

Summerstage, Roßauer Lände 17, 1090 Wien

Weitere BENEFUL Pflückstationen in Wien

Und für alle Hundehalter und ihre Vierbeiner, deren Spaziergang vielleicht nicht bei der Leucht-Accessoire Litfaßsäule vorbei führt, gibt es an folgenden Plätzen ebenfalls BENEFUL Goodies gratis zum Pflücken solange der Vorrat reicht:

1010 Wien, Rudolfplatz

1020 Wien, Obere Donaustraße/ Brigittenauer Lände

1030 Wien, Sebastianplatz/ Neulinggasse

1070 Wien, Neubaugürtel ggü. 50

1080 Wien, Bennoplatz/ Florianigasse

1100 Wien, Waldmüllerpark

1120 Wien, Edelsinnstraße/ Schönbrunner Allee

1180 Wien, Türkenschanzpark

1190 Wien, Krottenbachstraße 69

BENEFUL ist eine Marke aus dem Hause PURINA, einem der weltweit führenden Experten für Heimtiernahrung. „Haustiere sind unsere Leidenschaft. Ein Leben mit ihnen ist voll von Augenblicken großen Glücks. Deshalb wollen wir Menschen und ihre Tiere auf ihrem gemeinsamen Weg begleiten und unterstützen.“ So lautet der Anspruch des Unternehmens. Aus diesem Grund setzen sich 18.000 Mitarbeiter dafür ein, die Bedürfnisse von Katzen und Hunden immer besser zu verstehen. An 60 Standorten in 50 Ländern geben sie zum Wohl der Haustiere tagtäglich ihr Bestes. Denn für PURINA ist es eine echte Herzensangelegenheit, das Wohlbefinden und die Gesundheit von Vierbeinern durch innovative Nahrungen nachweislich zu fördern – für ein langes, gesundes und glückliches Zusammenleben von Mensch und Tier.

Rückfragen & Kontakt:

Fragen zu Beneful

Nicolas Castillo

Brand Manager Purina PetCare Österreich

Am Euro Platz 2, 1120 Wien

Email: Nicolas.Castillo @ AT.nestle.com



Presseanfragen

Mag. Lisa Haber, MA

HABER&HOLD Communications

Tel.: +43 699 171 08 247

Email: presse @ h-communications.at

Web: www.h-communications.at