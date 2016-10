Amon: Kern schwenkt endlich auf ÖVP-Linie ein - Vernunft setzt sich durch

Vernünftiger ÖVP-Kurs setzt sich durch - Kanada-Abkommen nützt Exportland Österreich und den damit verbundenen Arbeitsplätzen

Wien, Straßburg, 05. Oktober 2016 (ÖVP-PD) "Bundeskanzler Christian Kern schwenkt schrittweise auf die ÖVP-Linie zum Kanada-Abkommen ein. Damit setzt sich unser vernünftiger Kurs durch. Das ist im Sinne des Exportlandes Österreich und der

damit verbundenen Arbeitsplätze. Es geht dabei auch um unsere Reputation als erfolgreiche Handelsnation", sagt ÖVP-Generalsekretär Werner Amon anlässlich der jüngsten Äußerungen des SPÖ-Obmanns zum Handelsabkommen der EU mit Kanada.

Das Abkommen wurde für beide Seiten gut und fair

verhandelt. Die von der ÖVP unterstützte zusätzliche rechtsverbindliche "Gemeinsame Erklärung" wird nochmals

kompakte Klarstellungen bringen, wie sie Vizekanzler Reinhold Mitterlehner mehrfach auf EU-Ebene eingebracht hat. "Unsere Standards werden ebenso gesichert wie die öffentliche Daseinsvorsorge. Anders als von Kritikern behauptet, sieht der Vertrag auch keinen Zwang zu Privatisierungen vor", sagt Amon.

Dass die Schiedsgerichte von der vorläufigen Anwendung ausgenommen werden, hat Wirtschaftsminister Mitterlehner

bereits im Mai auf der EU-Ebene eingebracht und inzwischen

gemeinsam mit den anderen EU-Mitgliedsstaaten durchgesetzt,

wie sich beim Handelsrat in Bratislava am 23. September

gezeigt hat. "Wer all diese Punkte jetzt als neu darstellt,

feiert höchstens fiktive Verhandlungserfolge. Faktisch ist

dieses Thema längst geklärt", sagt Amon in Richtung SPÖ.

