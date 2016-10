Preiner: Grüner Bericht unterstützt SPÖ-Forderung nach mehr Verteilungsgerechtigkeit in der Landwirtschaft

SPÖ-Agrarsprecher will Fokus auf Bio-Landwirtschaft, Bergbauern und Nebenerwerbsbauern legen

Wien (OTS/SK) - Als eine „wesentliche Grundlage für die zukünftige Landwirtschaftspolitik“ sieht SPÖ-Agrarsprecher Erwin Preiner den Grünen Bericht 2016. „Der Grüne Bericht 2016 zeigt wie wichtig die SPÖ-Forderung nach mehr Verteilungsgerechtigkeit in der Landwirtschaft ist“, so Preiner am Rande des Landwirtschaftsausschusses heute, Mittwoch, im Parlament. Der Bericht sei eine umfassende und wichtige Informationsquelle für eine nachhaltige Politik im Sinne der Bäuerinnen und Bauern in Österreich. „Der Bericht zeigt, dass vor allem die kleinen Landwirtschaftsbetriebe die Verlierer sind. Die Bergbauern, die Nebenerwerbsbauern, all jene mit kleinen Erwerbsflächen mussten im letzten Jahr die größten Einkommensverluste der letzten Jahre hinnehmen“, so Preiner. ****

Daher müsse der Fokus in Zukunft verstärkt auf diese Betriebe gelegt werden. „Das Fördersystem, das die Großen begünstigt und die Kleinen vernachlässigt, muss dringend reformiert werden“, fordert der SPÖ-Agrarsprecher. Bis auf die Dauerkulturbetriebe und hier besonders die Weinbauern, hatten alle anderen Einkommensverluste bis zu minus 29 Prozent zu verzeichnen. Ebenso deutliche Verluste hatten die Bergbauern, hier besonders jene der Erschwerniskategorie drei, das ist jene Gruppe, die die schwierigsten Bedingungen wie zum Beispiel extreme Hanglage hat. „Erfreulich ist, dass die Biobetriebe die geringsten Einkommensverluste mit minus vier Prozent zu verzeichnen hatten“, so Preiner und weiter: „Unser Ziel muss sein, die Einkommensschere zu schließen, ganz besonders im Sinne der Bergbauernbetriebe“.

„Die ungleiche Verteilung ist aus Sicht der SPÖ das größte Problem!“, so Preiner. Im Maßnahmenjahr 2015 machten die flächenbezogenen Direktzahlungen an landwirtschaftliche Betriebe 1,31 Milliarden Euro aus. Im Durchschnitt waren es 11.564 Euro je Betrieb. „Diese Zahlungen sind sehr ungleich verteilt“, so Preiner. Während 34 Prozent der Betriebe im unteren Förderbereich (bis zu 5.000 Euro) im Durchschnitt nur 2.290 Euro je Betrieb erhielten und einen Förderanteil von nur sieben Prozent hatten, lukrierten 1,5 Prozent der Betriebe am oberen Ende (über 50.000 Euro) zehn Prozent aller Fördermittel und im Durchschnitt 78.300 Euro je Betrieb. In den Genuss von jeweils über 100.000 Euro Direktzahlungen kamen 192 Betriebe.

„Insgesamt kann man feststellen, dass das Jahr 2015 für die Land- und Forstwirtschaft kein gutes Einkommensjahr war, besonders schlecht war es für die Bergbauern- und Nebenerwerbsbetriebe“, so der SPÖ-Abgeordnete und weiter: „Dabei sind das genau jene Betriebe, die den Anforderungen der Gesellschaft an eine nachhaltige Landwirtschaft am besten entsprechen. „Durch Fleiß und Innovation der österreichischen Landwirtinnen und Landwirte ist die Ernährungssicherheit und Lebensmittelproduktion für unsere Bevölkerung trotzdem gewährleistet“, so Preiner. Er fordert zur nachhaltigen wirtschaftlichen Absicherung der bäuerlichen Familienbetriebe eine Umverteilung der Fördermittel von der ersten Säule (Marktordnungsgesetz – MOG) in die zweite Säule (Programm Ländliche Entwicklung)und sieht den VP-Landwirtschaftsminister in diesem Zusammenhang gefordert. „Die SPÖ wird weiterhin für mehr Verteilungsgerechtigkeit in der Landwirtschaft kämpfen“, so der SPÖ-Agrarsprecher abschließend. (Schluss) mb/rm/mp

