Haimbuchner: Wettbewerb zwischen Bundesländern stärkt Republik

Auch abseits einer echten Steuerhoheit muss über Möglichkeiten für die Länder nachgedacht werden

Linz (OTS) - „Der Salzburger Landeshauptmann Haslauer hat Recht, wenn er sagt, dass in einem Jahr keine Wunder in der Diskussion „Steuerhoheit für die Länder“ zu erwarten sind. Man muss darauf hinweisen, dass die derzeit bestehenden, sehr gut funktionierenden Strukturen der Besteuerung über Jahrzehnte von der Republik aufgebaut wurden. Ich warne daher vor einem Ankündigungspopulismus, wie ihn Mikl-Leitner derzeit betreibt, und möchte mir die grundsätzlich gute Idee eines Steuerwettbewerbs nicht kaputt machen lassen!“, so der Landesparteiobmann der FPÖ Oberösterreich, LH-Stv. Dr. Manfred Haimbuchner zu den Verhandlungen der Landeshauptleutekonferenz zu einer Steuerhoheit der Länder. Denn, so Haimbuchner weiter, der Wettbewerb zwischen den Ländern werde letztlich der ganzen Republik zugutekommen. „Denn Wettbewerb schafft Stärke. Wettbewerb schafft Arbeitsplätze. Wettbewerb schafft Steueraufkommen, mit dem man letztlich Sicherheit und sozialen Frieden erhalten und finanziell leistbar machen kann“, so Haimbuchner. *****

Er ersucht die Landeshauptleutekonferenz, das Thema weiterhin ernst zu nehmen und Wettbewerbsaspekte auch abseits einer echten Steuerhoheit weiter zu diskutieren. Wichtig bei dieser Diskussion um Finanzhoheit ist für Haimbuchner jedenfalls eine Steuererleichterung zu erreichen, um Prosperität, Wohlstand, Arbeitsplätze sichern zu können.

Haimbuchner weist darauf hin, dass sich die FPÖ OÖ bereits vor zwei Jahren ausführlich zu diesem Thema geäußert und unter anderem einen Föderalismuskonvent gefordert hat. Dieser Konvent solle sich der komplexen Thematik widmen und dabei auch die Möglichkeiten einer föderalen Steuer- und Abgabenautonomie für die Länder erarbeiten. „Als Landespolitiker meine ich, dass es nur fair ist, jenen Strukturen mehr Mitspracherecht über die Verwendung der Steuermittel einzuräumen, in denen sie auch erwirtschaftet wurden“, so Haimbuchner abschließend.

