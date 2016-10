FP-Schock: Versagen von Rot-Grün am Arbeitsmarkt nicht mehr zu toppen

Arbeitslosigkeit in Wien explodiert auf 12,9%

Wien (OTS) - Wenn man sich die Arbeitsmarktdaten vom September ansieht, dann spiegelt sich darin das totale Versagen der rot-grünen Stadtregierung in den Zahlen wieder. „Massenzuwanderung und Asylmissbrauch werden den Arbeitsmarkt in den kommenden Wochen und Monaten noch weiter unter Druck bringen“, warnt der Wiener FPÖ-Stadtrat DDr. Eduard Schock.

Viele der heutigen Asylwerber werden in absehbarer Zeit aus der Grundversorgung herausfallen und aus Asylberechtigte oder subsidiär Schutzberechtigte direkt beim AMS landen. Anstatt Konzepte zu entwickeln, um die eigenen Landsleute wieder im Arbeitsmarkt zu integrieren, versucht die Stadt Wien mit Placebos und Wohlfühlprogrammen den Arbeitsmarkt für Zuwanderer aufzubereiten.

„Die einheimischen Arbeitssuchenden bekommen Tag für Tag zu spüren, dass sie im rot-grünen Panikorchester längst nur mehr die zweite Geige spielen. Seit Jahren steigt die Arbeitslosigkeit in Wien drastisch an. Die völlig verfehlte Zuwanderungspolitik lässt jedoch befürchten, dass die Entwicklung noch weit dramatischer als heute werden wird“, erklärt Schock.

Die FPÖ fordert, dass das erklärte Hauptziel wieder sein müsse, die Wienerinnen und Wiener wieder in die Beschäftigung zu bringen. „Placebo- und Zuwanderungsprojekten muss sofort ein Riegel vorgeschoben werden, bevor der drohende Verdrängungsprozess auch in diesem Bereich vollständig einsetzten kann“, so Schock weiter.

„Die nächsten Monate werden daher zur Nagelprobe für die ehemalige Arbeiterpartei SPÖ. Entweder Rot-Grün nehmen sich ernsthaft der Bekämpfung der Rekordarbeitslosigkeit an oder gestehen sich ein, dass die arbeitswillige Bevölkerung in der SPÖ keinen adäquaten Partner mehr findet“, so Schock abschließend. (Schluss)li/eb

