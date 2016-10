Esse etabliert sich als führende probiotische Hautpflege-Serie

Durban, Südafrika (ots/PRNewswire) - In dem Jahr seit Einführung seines probiotischen Serums, das 1 Milliarde lebendige probiotische Mikroben pro Milliliter enthält, hat sich die südafrikanische Marke Esse als führende probiotische Hautpflege-Serie der Welt etabliert.

Die Weltgesundheitsorganisation definiert Probiotika als lebende Mikroben, die für Menschen vorteilhaft sind. Extrakte von Probiotika werden schon lange in der Hautpflege angewendet, aber der "heilige Gral" der Einbeziehung lebender Probiotika hat sich als schwer realisierbar erwiesen. Das liegt daran, dass konventionelle Produkte Konservierungsmittel enthalten ... und Konservierungsmittel töten Mikroben. Esse nutzte innovative Produktionstechniken, luftfreie Glasverpackungen und eine konservierungsmittelfreie Formel, um das erste probiotische Serum herauszubringen, und das ist dabei, die Welt zu erobern. Die probiotischen Mikroben sind eingekapselt und in einer Ölbasis suspendiert, beleben sich aber und beginnen sich zu teilen, wenn sie mit dem Wasser auf der Hautoberfläche in Berührung kommen.

Die Wirksamkeit topischer Probiotika war ein heißes wissenschaftliches Thema mit über 5000 Literaturhinweisen zum "Haut-Mikrobiom" im Jahr 2015. Tests in Deutschland haben gezeigt, dass das neue Serum von Esse die Hautfestigkeit in 28 Tagen um durchschnittlich 16 % verbessert, wobei 100 % der 20 Testpersonen eine Verbesserung zeigten. Damit wird ein neuer Weg für die Forschung zum Anti-Altern eröffnet.

Trevor Steyn, der Gründer der Marke, ist von der Wirkung von Probiotika überzeugt: "Genetische Sequenztechniken haben uns erlaubt, die Haut durch eine neues Objektiv zu sehen," sagt er. "Es ist nun klar, dass die Haut eine Ökosystem ist ... ein komplexes Zusammenspiel menschlicher Zellen und Mikroben. Versuche zur Optimierung der Hautgesundheit ohne Berücksichtigung von Mikroben sind archaisch. Wir denken bei jedem von uns formuliertem Produkt an das Mikrobiom."

Angesichts des starken Abfalls der Kosten für genetische Sequenzierung fasst das Unternehmen eine Zeit ins Auge, in der das Hautmikrobiom voll charakterisiert ist. Personalisierte Probiotika könnten dann formuliert werden, um das Anti-Altern zu maximieren.

Esse konzentriert sich auf den Friseur- und Spa-Sektor und hat in seiner 15-jährigen Lebenszeit eine Reputation als eine der ethischsten Marken auf dem Markt erworben. Um nur einen Anfang zu machen, die Firma ist von Ecocert als organisch zertifiziert und als vegan akkreditiert. "Wenn die Haut ein Ökosystem ist, sollten wir sie nicht verunreinigen," sagt der Gründer.

Die Marke ist beobachtenswert, denn der probiotische Trend ist dabei, von der Gesundheitspflege in die Hautpflege zu expandieren.

