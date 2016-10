WKÖ-Zehetner-Piewald begrüßt geplante Kostensenkung der Notare bei GmbH-Gründungen

Abwicklung der UID-Nummern-Vergabe durch Gründerservice könnte Gründen um 12 Tage beschleunigen

Wien (OTS) - „Es ist grundsätzlich natürlich erfreulich, wenn die heimischen Notare bei GmbH-Gründungen günstiger werden und GmbH-Gründungen beschleunigen wollen“, kommentiert Elisabeth Zehetner-Piewald, Leiterin des Gründerservice in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), die aktuellen Ankündigungen der österreichischen Notariatskammer. Aufhol- und Handlungsbedarf sieht Zehetner-Piewald auch beim Gründungs-Tempo. Während die Gewerbeanmeldung in nur 15 Minuten in den 90 Gründerservice-Stellen der WKO erledigt werden kann, hinkt Österreich im internationalen Vergleich bei der Firmenbucheintragung (Dauer 5 Tage) und bei der UID-Nummer (Dauer 12 Tage) hinterher. Durch die sofortige Vergabe einer vorläufigen UID-Nummer durch die Gründerservicestellen könnte der Unternehmensgründer sofort seine Tätigkeit aufnehmen und damit beim Gründungsvorgang eine Einsparung von 12 Tagen beim Gründungsvorgang erzielt werden. Das Gründerservice ist mit bundesweit 90 Standorten die Anlaufstelle Nummer 1 für Österreichs Gründerinnen und Gründer. Jedes Jahr werden 41.200 Gewerbeanmeldungen elektronisch durchgeführt.

Was eine Beschleunigung beim Firmenbuchantrag betrifft, schlägt Zehetner-Piewald eine maximale Bearbeitungszeit beim Firmenbuchantrag, österreichweit einheitliche Formulare sowie Verbindlichkeit und Transparenz bei den Eintragungskriterien vor. „Im Sinne der fortschreitenden Digitalisierung wäre es wünschenswert, wenn bald die qualifizierte elektronische Signatur als Alternative zur Beglaubigung ermöglicht wird“, betont Zehetner-Piewald. (PWK725/ES)

