Gerstl: Klares „Ja“ zu mehr Information und mehr Transparenz

ÖVP-Verfassungssprecher bei Expertenhearing zu Informationsfreiheitsgesetz: Amtsgeheimnis abschaffen!

Wien (OTS/ÖVP-PK) - „Transparenz schafft Vertrauen in staatliches Handeln, sichert die Demokratie und ist die beste Vorsichtsmaßnahme gegen Korruption“, erklärte ÖVP-Verfassungssprecher Abg. Mag. Wolfgang Gerstl anlässlich eines Experten-Hearings zur geplanten Abschaffung der Amtsverschwiegenheit heute, Mittwoch, im Verfassungsausschuss des Nationalrates.

Die ÖVP habe sich bereits 2012 per Beschluss im Bundesparteivorstand klar für ein Informationsfreiheitsgesetz (IFG) ausgesprochen, auch im Regierungsübereinkommen mit der SPÖ sei dies vereinbart. Laut Gerstl verzögert sich der Beschluss aufgrund zahlreicher bürokratischer Details, die von den Oppositionsparteien in den Gesetzesentwurf laufend hineinreklamiert wurden und nach wie vor werden. Dafür habe nicht nur er wenig Verständnis, sondern wohl auch die überwiegende Mehrzahl der Österreicherinnen und Österreicher.

„Wir betreten mit dem IFG totales Neuland und mangels konkreter Erfahrungen gibt es viele offene Rechtsfragen und Konsequenzen im Verhältnis unterschiedlicher Grundrechte und im Bereich der nationalen Sicherheit“, so Gerstl wörtlich. Ziel sei schließlich ein „gläserner Staat und nicht der gläserne Bürger“. Das heutige Experten-Hearing sollte diese Bedenken und Fragen ansprechen und Lösungsmöglichkeiten aufzeigen.

„Auch wenn wir nicht alles voraussehen können, müssen wir mit dem Informationsfreiheitsgesetz endlich einen Schritt weiterkommen“, erklärte der ÖVP-Verfassungssprecher. Die heute im Ausschuss-Hearing debattierten Vorschläge sollten nun rasch geprüft und nötige Änderungen in den Gesetzesentwurf eingearbeitet werden.

Um in den Verhandlungen mit der Opposition rascher voranzukommen, kann sich Gerstl auch den Beschluss eines Informationsfreiheitsgesetzes mit konkreten Evaluierungs- und Überprüfungszeitpunkten vorstellen, um aufgrund konkreter Erfahrungen das Gesetz zu verbessern bzw. zu ergänzen. Wirklich alle möglichen kniffligen Szenarien und Fragen noch vor ihrem tatsächlichen Auftreten vorsorglich zu lösen bzw. im Gesetz vorzusehen, sei de facto nicht möglich und würde bedeuten, das Informationsfreiheitsgesetz „auf den Sankt-Nimmerleins-Tag“ zu verschieben.

„Es wird Zeit, dass wir in Sachen IFG den Ball jetzt endlich auf den Boden bringen, nachdem er jahrelang in der Luft gehalten wurde“, so ÖVP-Verfassungssprecher Gerstl abschließend.

