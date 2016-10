Neue Präsidentin von Soroptimist Austria setzt auf Female Empowerment

Stärkung von Frauen auf allen Ebenen ist Mag.a Renate Magerle ein dringliches Anliegen.

Es ist mir wichtig, auf die Rolle der Frau in der Gesellschaft, in der Politik und in den sozialen Zusammenhängen hinzuweisen - ganz im Sinne unseres soroptimistischen Ziels - die Verbesserung der Stellung der Frau Mag.a Renate Magerle, Präsidentin der Österreichischen Union von Soroptimist International

Wien (OTS) - Unter dem Motto Female Empowerment startet Mag.a Renate Magerle, seit 1. Oktober 2016 Präsidentin der Österreichischen Union von Soroptimist International, ihre zweijährige Amtsperiode. „ Es ist mir wichtig, auf die Rolle der Frau in der Gesellschaft, in der Politik und in den sozialen Zusammenhängen hinzuweisen - ganz im Sinne unseres soroptimistischen Ziels - die Verbesserung der Stellung der Frau “, sagte Renate Magerle bei ihrer Antrittsrede Ende September. Tatsächlich scheint die 69-jährige Unternehmerin der Namensbedeutung der Organisation sorores ad optimum (Frauen, die das Beste anstreben) bereits zu Beginn ihrer Amtszeit gerecht zu werden:

Für ihre beiden jüngsten Projekte (Aufbau Frauenberatungszentrum bzw. Therapie für Kinder) im Rahmen ihrer Tätigkeit beim SI Club Kitzbühel, wurde Magerle im August die Verdienstmedaille des Landes Tirol verliehen. Mit dieser Auszeichnung weist sie auf ein weiteres Anliegen hin: „Es ist mir wichtig, die ehrenamtliche Arbeit in den Clubprojekten nach außen hin sichtbar zu machen.“

Dies ist auch deshalb ein wichtiges Ziel Magerles, zumal sich die weltweit größte Frauenorganisation paradoxerweise bislang im Dunstkreis bekannter Männer-Organisationen bewegte und in der Öffentlichkeit kaum wahrgenommen wurde. Selbst im aktuellen Freiwilligenbericht des Sozialministeriums sei keinerlei Erwähnung von Soroptimist International zu finden. „Wer Frauen nicht nennt, ignoriert sie. Wir haben das Recht, genauso ernst genommen zu werden wie die Männer - in Berichten über die Gesellschaft ebenso wie in der Bundeshymne oder in der alltäglichen Sprache“, sagt Magerle.

Mag.a Renate Magerle stammt aus St. Johann in Tirol, ist Wirtschaftscoach und Gründungsmitglied des SI Clubs Kitzbühel. Der Schwerpunkt ihrer zweijährigen Präsidentschaft wird auf „Female Empowerment – Stärkung von Frauen“ liegen.

Soroptimist International (SI) ist eine lebendige, dynamische Organisation für berufstätige Frauen von heute. Sie ist weltweit in 130 Ländern mit etwa 3.000 Clubs vertreten und zählt ca. 80.000 Mitglieder. Der erste Soroptimist Club wurde 1921 in Oakland/Kalifornien gegründet Die Österreichische Union besteht seit 1958, der 1.Club wurde 1929 in Wien gegründet.

