Morgen Donnerstag Burgenland: VGT-Demo vor Landhaus gegen Jagdgesetzreform

Das geplante Jagdgesetz sieht KEINEN Tierschutz vor, das Aussetzen von Zuchttieren wird praktisch gar nicht eingeschränkt – Burgenland Schlusslicht in Österreich!

Wien (OTS) -

Wann: Donnerstag 6. Oktober 2016, ab 8 Uhr Wo: Vor dem Landhaus in Eisenstadt, Europaplatz 1, 7000 Eisenstadt

Landesrätin Verena Dunst hat einen Paradigmenwechsel in der Jagd versprochen, sie sei Tierschützerin. Doch dann ließ sie den Entwurf zum neuen Jagdgesetz von einem Jäger schreiben, mitdiskutieren durfte nur die Landwirtschaftskammer. Kein Wunder also, dass bei dieser Reform Tierschutz überhaupt nicht vorkommt, sind ja weder die Jägerschaft noch die Landwirtschaft für ihr Tierschutzverständnis berühmt. Die Jagd auf ausgesetzte Zuchtvögel (Fasane, Rebhühner und Enten) ist mittlerweile überall in Österreich eingeschränkt, nur im Burgenland sieht das neue Jagdgesetz noch immer völlige Narrenfreiheit beim Aussetzen vor. Und so landen diese Tiere momentan massenweise in den Jagdrevieren und der Abschuss steht unmittelbar bevor! Der VGT appelliert daher an die Landesrätin, zumindest wie in der Steiermark oder in Salzburg das Aussetzen zu reduzieren oder wie in Wien zu verbieten.

Rückfragen & Kontakt:

VGT - Verein gegen Tierfabriken

DDr. Martin Balluch

Kampagnenleitung

01 929 14 98

medien @ vgt.at

http://vgt.at