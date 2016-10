Führende Wirtschaftskanzlei holt Teheran nach Wien

Kick-Off der neuen Kooperation von Wildmoser/Koch & Partner

Wien (OTS) - Der Iran wird als Wirtschaftsstandort auch für österreichische Unternehmen immer interessanter. Seitdem die Wirtschaftssanktionen aufgehoben wurden, steht im Iran ein großer Markt offen.

Wildmoser/Koch & Partner hat dieses Potential erkannt und als international ausgerichtete Anwaltskanzlei ihr Netzwerk erweitert. Mit ihrem neuen Partner, The International Law Office Dr. Behrooz Akhlaghi & Associates, einer renommierten Kanzlei mit Sitz in Teheran, unterstützt Wildmoser/Koch & Partner ab sofort heimische Unternehmen beim Eintritt in den iranischen Markt.

Am 30. September 2016 lud Dr. Felix Michael Klement, MBA, Partneranwalt und Leiter der Wiener Niederlassung von Wildmoser/Koch & Partner ins Wiener Looshaus zum Business Lunch „Aufstrebende Märkte: Iran“ im Beisein von Dr. Mahnaz Mehrinfar, Senior Partnerin von International Law Office, Dr. Behrooz Akhlaghi & Associates, ein. Nach Begrüßungswort vom Präsidenten der Österreichisch-Iranischen Gesellschaft und ehemaligen Verteidigungsminister Dr. Werner Fasslabend folgten einige kurze Impulsreferate: Mag. Bernhard Maier, LL.M. von Wildmoser/Koch & Partner informierte die Gäste über den aktuellen Stand der iranisch-österreichischen Beziehungen. Anschließend erteilte Dr. Klement einige wertvolle Praxistipps aus seiner langjährigen Erfahrung im Bereich des internationalen Handelsrechts und Bildung von Joint Ventures in aufstrebenden Märkten. Dr. Mehrinfar schloss mit einem hochinteressanten Einblick in das Rechtssystem der Islamischen Republik Iran ab. Die Teilnehmer hatten im Anschluss die Gelegenheit sich beim nachfolgenden Buffet im Galeriencafé des Looshauses auszutauschen.

Wildmoser/Koch & Partner ist eine der führenden Rechtsanwaltskanzleien in Österreich mit Standorten in Wien und Linz; die Firmengeschichte reicht bis ins Jahr 1893 zurück. Die Kanzlei verfügt über jahrzehntelange Erfahrung im nationalen und internationalen Wirtschaftsrecht. Das ist ein wesentlicher Erfolgsbaustein, um den wirtschaftlichen Visionen ihrer Klienten durch kreative und maßgeschneiderte Ideen zum Durchbruch zu verhelfen. Wildmoser/Koch & Partner verfügt über ein flächendeckendes Netzwerk an Kooperations- und Partnerkanzleien in Mittel- und Osteuropa.

Rückfragen & Kontakt:

Wildmoser/Koch & Partner

Niederlassung Wien

http://www.wildmoser-koch.com



Dr. Felix Michael Klement, MBA

Tel.: +43 / 1 / 513 13 20

Fax: +43 / 1 / 513 13 20 - 29

E-mail: f.klement @ wildmoser-koch.com



Mag. Bernhard Maier, LL.M.

Tel.: +43 / 1 / 513 13 20

Fax: +43 / 1 / 513 13 20 - 29

E-mail: b.maier @ wildmoser-koch.com