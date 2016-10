Überreichung von Beglaubigungsschreiben an die Präsidentin des Nationalrates

Wien (OTS) - Nationalratspräsidentin Doris Bures empfing heute in ihrer Funktion als Vorsitzende des Nationalrats-Kollegiums in Ausübung der Funktionen des Bundespräsidenten folgende Botschafterinnen und Botschafter zur Überreichung ihrer Beglaubigungsschreiben in der Präsidentschaftskanzlei:

Die neu ernannte Botschafterin der Republik Island, Gréta Gunnarsdóttir, die vom Gesandten-Botschaftsrat Thordur Ingvi Gudmundsson begleitet wurde.

Den neu ernannten Botschafter der Arabischen Republik Ägypten, Omar Amer Youssef, in Begleitung der Gesandten Hala Ragab und des Botschaftssekretärs Yahya Said.

Danach empfing die Nationalratspräsidentin den neu ernannten Botschafter des Vereinigten Königreichs, Leigh Turner, der von den Botschaftssekretären Fabian Seshadri und Jeremy Wilmshurst begleitet wurde.

Den neu ernannten Botschafter der Republik Finnland, Hannu Veikko Kyrölainen, begleitet von der Gesandten Terhi Bunders, der Gesandten-Botschaftsrätin Anu Konttinen und von Botschaftssekretärin Emilia Autio.

Weiters traf Doris Bures die neu ernannte Botschafterin der Republik El Salvador, Lucía Rosella Badía, die von den Gesandten-Botschaftsräten Ramiro Recinos und Mauricio Suarez sowie von der Botschaftsrätin Astrid Portillo begleitet wurde.

Den neu ernannten Botschafter der Volksrepublik China, Li Xiaosi, in Begleitung des Gesandten-Botschaftrats Du Xiaohui und des Botschaftsrats Ding Yazhen sowie des Verteidigungsattaché Großoberst Zhang Bing.

Abschließend wurde der neu ernannte Botschafter von Japan, Kiyoshi Koinuma, von der Nationalratspräsidentin empfangen. Er wurde vom Botschaftsrat Takashi Teraoka und vom Botschaftssekretär Taketsugu Ishirhara begleitet.

Bei der Überreichung der Beglaubigungsschreiben waren Kabinettsdirektor Botschafter Dr. Helmut Freudenschuss, der Leiter der Europasektion im Außenministerium Botschafter Mag. Alexander Schallenberg, die Chefin des Protokolls im Bundesministerium für Europa, Integration und Äußeres, Botschafterin Dr. Bettina Kirnbauer, und die stellvertretende außenpolitische Beraterin der Österreichischen Präsidentschaftskanzlei Gesandte Mag. Katharina Wieser anwesend.

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Präsidentschaftskanzlei, Presse- und Informationsdienst

(++43-1) 53422 230

pressebuero @ hofburg.at

http://www.bundespraesident.at