Pfizer setzt Zeichen gegen Brustkrebs

Pfizer ist auch 2016 Pink Ribbon-Partner der Österreichischen Krebshilfe und unterstützt die Aufklärung rund um Brustkrebs

Wir freuen uns sehr, dass Pfizer die Pink Ribbon Tour auch heuer wieder unterstützt. Gemeinsam können wir viel für Frauen in Österreich erreichen - denn Gesundheit beginnt nicht zuletzt mit der Aufklärung Mag. Martina Löwe und Doris Kiefhaber, Geschäftsführerinnen der Österreichischen Krebshilfe

Durch Erforschung und Entwicklung von innovativen Arzneimitteln möchte Pfizer weltweit dazu beitragen, das Leben von Menschen, die an Krebs erkrankt sind, zu verbessern. Die Pink Ribbon Tour sehen wir als Vorbild, denn durch Aufklärung zu Vorsorge und Therapie kann die Situation von Frauen mit Brustkrebs in Österreich wesentlich verbessert werden Dr. Tobias Eichhorn, Leiter des Bereiches Onkologie bei Pfizer Österreich

Wien (OTS) - Brustkrebs ist die häufigste Krebserkrankung der Frau. [1] Doch Aufklärung und Information können Leben retten. Dafür setzt sich Pfizer als offizieller Pink Ribbon-Partner gemeinsam mit der Österreichischen Krebshilfe im Brustkrebsmonat Oktober besonders ein. Im Rahmen der Pink Ribbon Tour 2016 ist die Österreichische Krebshilfe in allen Bundesländern unterwegs, um unter anderem über das Brustkrebs-Früherkennungsprogramm zu informieren.

Jedes Jahr erhalten rund 5.500 Österreicherinnen die Diagnose Brustkrebs - statistisch gesehen erkrankt in Österreich jede 8. bis 9. Frau im Laufe ihres Lebens daran. [2] War ein bösartiger Tumor in der Brust früher noch ein sicheres Todesurteil, so ist er heute meist gut behandelbar und potentiell sogar heilbar. Frühe Erkennung und innovative Behandlungsmöglichkeiten können das Leben von Patientinnen deutlich verlängern und verbessern.

Bereits seit vielen Jahren tourt die Österreichische Krebshilfe durch die Bundesländer, um österreichweit über die Bedeutung der Brustkrebs-Früherkennung zu informieren und Wege im Kampf gegen die Erkrankung aufzuzeigen. Pfizer Österreich unterstützt die „Pink Ribbon Tour“ auch 2016. „Durch Erforschung und Entwicklung von innovativen Arzneimitteln möchte Pfizer weltweit dazu beitragen, das Leben von Menschen, die an Krebs erkrankt sind, zu verbessern. Die Pink Ribbon Tour sehen wir als Vorbild, denn durch Aufklärung zu Vorsorge und Therapie kann die Situation von Frauen mit Brustkrebs in Österreich wesentlich verbessert werden“ , erläutert Dr. Tobias Eichhorn, Leiter des Bereiches Onkologie bei Pfizer Österreich. Auch die Österreichische Krebshilfe begrüßt die Partnerschaft: „Wir freuen uns sehr, dass Pfizer die Pink Ribbon Tour auch heuer wieder unterstützt. Gemeinsam können wir viel für Frauen in Österreich erreichen - denn Gesundheit beginnt nicht zuletzt mit der Aufklärung" , betonen Mag. Martina Löwe und Doris Kiefhaber, Geschäftsführerinnen der Österreichischen Krebshilfe.

Metastasierter Brustkrebs: Gezielte Therapien bieten neue Chancen

Viele Fälle von Brustkrebs können heute durch frühe Erkennung, eine Operation und moderne Behandlungsmöglichkeiten geheilt werden. Doch bei etwa 30 Prozent aller Patientinnen entwickelt der Tumor auch in anderen Körperbereichen Metastasen – man spricht hier von metastasiertem oder fortgeschrittenem Brustkrebs. [3] Oft ist eine Operation dann nicht mehr ausreichend. Es kommen medikamentöse Therapien zum Einsatz. Der Krebs ist in der metastasierten Form nicht mehr heilbar. Die Lebenserwartung beträgt im Schnitt nur noch 2 bis 4 Jahre. [4]

„Brustkrebs ist heute gut behandelbar. Der Bedarf an neuen Therapien gegen metastasierten Brustkrebs ist jedoch nach wie vor sehr groß“, erklärt Eichhorn. „Daher konzentriert sich ein großer Teil der Forschungsaktivitäten bei Pfizer auf diese Form des Brustkrebs.“ Gerade im Bereich der sogenannten „zielgerichteten Therapien“ konnte die Pfizer Forschung in den vergangenen Jahren Fortschritte erzielen. Diese Therapien bauen auf dem Wissen auf, dass Brustkrebs keine einheitliche Erkrankung ist, sondern in verschiedene Untergruppen eingeteilt und entsprechend unterschiedlich behandelt werden muss. Entsprechend zeichnen sich die Therapien durch eine hohe Wirksamkeit bei vergleichsweise guter Verträglichkeit aus. Pfizer arbeitet hier konkret an der Entwicklung eines Arzneimittels, das Frauen mit metastasiertem Brustkrebs ein längeres Leben bei besserer Lebensqualität ermöglichen soll.

Termine der „Pink Ribbon Tour 2016” – Informieren Sie sich über Brustkrebs:

7. Oktober Wien: The Mall

8. Oktober Niederösterreich: Burg Perchtoldsdorf

11. Oktober Oberösterreich: Bruckneruniversität Linz

13.-15. Oktober Salzburg: Shopping Arena Salzburg

21. Oktober Tirol: Rathaus Galerien, Innsbruck

21. Oktober Burgenland: eo Oberwart

22. Oktober Kärnten: City Arkaden Klagenfurt

28.-29. Oktober Steiermark: Citypark Graz



Informationen zu Brustkrebs und zur Brustkrebs-Vorsorge sowie alle Details zur Pink Ribbon Tour finden Sie auf www.pinkribbon.at und www.krebshilfe.net





Pfizer – Gemeinsam für eine gesündere Welt

Wenn Menschen krank werden, kann sich vieles für sie verändern – ein oft schwieriger Weg beginnt. Bei Pfizer arbeiten rund 97.000 Mitarbeiter weltweit daran, Patienten auf diesem Weg zu unterstützen. Sie erforschen, entwickeln und vertreiben moderne Arzneimittel und Impfstoffe zur Behandlung oder Vorbeugung von Krankheiten wie Krebs, Rheuma oder Schmerz. Das Unternehmen mit Hauptsitz in New York erzielte im Geschäftsjahr 2015 einen Umsatz von 48,9 Milliarden US-Dollar. In Österreich beschäftigt Pfizer derzeit rund 500 Mitarbeiter an zwei Standorten: Dem Vertriebsstandort in Wien und dem Produktionsstandort für Impfstoffe in Orth an der Donau. Um mehr über Pfizer zu erfahren, besuchen Sie uns auf www.pfizer.at.

Quellen : [1] Statistik Austria, [2] Österreichische Krebshilfe, [3] O’Shaughnessy J. Extending survival with chemotherapy in metastatic breast cancer. The Oncologist. 2005; 10,20,20-29, [4] Mosher C, et al. Breast J 2013;19:285-292. 9

Rückfragen & Kontakt:

Natalie Kager, MA

External Communications Manager

Pfizer Corporation Austria Gesellschaft m.b.H.

Tel.: 0043 1 521 15 854

Mobil: 0043 676 892 96 854

Mail: natalie.kager @ pfizer.com

Internet: www.pfizer.at

Twitter: www.twitter.com/pfizeraustria