„Flandern & die Niederlande“ zu Gast in Wien

Literatur, Theater, Kino: Das Festival „Twee buren, één taal | Zwei Nachbarn eine Sprache“ gastiert im Oktober und November 2016 in den Büchereien Wien

Wien (OTS) - „Twee buren, één taal | Zwei Nachbarn, eine Sprache“:

Unter diesem Motto präsentieren sich „Flandern & die Niederlande“ im Herbst in Österreich. Anlässlich ihres Ehrengastauftritts auf der diesjährigen Frankfurter Buchmesse setzen die beiden Nachbarländer ihre Kunst und Literatur kraftvoll und bunt in Szene: Im Oktober und November finden in den Büchereien Wien hochkarätige Lesungen, Workshops, Kino- und Theatervorführungen statt. Geboten wird ein vielseitiges, attraktives und anspruchsvolles Programm für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Weitere Veranstaltungsorte sind das Wiener WUK, die BUCH WIEN 16 und das Literaturhaus Graz.

Kunst und Literatur aus „Flandern & den Niederlanden“ zeigen sich dabei buchstäblich von ihren besten Seiten. „Das Schöne ist, dass wir eigentlich kein Gastland sind, sondern eine Gastsprache vertreten. Vielleicht ist das bereits eine Entdeckung: dass Flandern und die Niederlande eine Sprache teilen.“, sagt der vielfach ausgezeichnete Kinder- und Jugendbuchautor Bart Moeyaert, und ergänzt: „Ich denke, die Österreicherinnen und Österreicher wissen sehr gut, was es heißt‚ zwei Nachbarn mit einer Sprache zu sein. Ich finde es daher wunderschön und wichtig, dass Flandern und die Niederlande als Ehrengast der Frankfurter Buchmesse im Rahmen der Veranstaltungsreihe ‚Twee buren, één taal – Zwei Nachbarn, eine Sprache‘ so prominent vertreten sind.“

Buntes Programm für Kinder und Jugendliche

Besonders eindrucksvoll präsentiert sich das Veranstaltungsprogramm für Kinder und Jugendliche. Zu Gast sind herausragende AutorInnen und preisgekrönte KünstlerInnen aus Belgien und den Niederlanden, wie Bart Moeyaert, der am 11. November in der Wiener Hauptbücherei liest, Bibi Dumon Tak und Kaatje Vermeire, Carll Cneut, Erik Kriek oder Joke van Leeuwen. In zahlreichen Lesungen und Workshops bieten sie vielfältige Zugänge zur niederländischen und flämischen Kinderliteratur.

Kinofilme, Theaterstücke und eine Ausstellung runden den Veranstaltungsreigen ab. Details zum Programm sind unter www.buechereien.wien.at/flandernniederlande abrufbar.

Die Veranstaltungsreihe wird von der Botschaft von Belgien – Delegation von Flandern, der Botschaft des Königreichs der Niederlande sowie von „Flandern & die Niederlande. Ehrengast der Frankfurter Buchmesse 2016“ gefördert, von den Büchereien Wien organisiert und in Kooperation mit BUCH WIEN 16, WUK Kinderkultur, Literaturhaus Graz, Moritz Verlag und dem Institut für Nederlandistik der Universität Wien durchgeführt.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Martina Adelsberger

Büchereien Wien

Tel.: 01/4000-84535

E-Mail: martina.adelsberger @ wien.gv.at

www.buechereien.wien.at