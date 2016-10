11.10., Mariahilf: BV Rumelhart informiert über Bezirksbudget

Wien (OTS/RK) - Mariahilfs Bezirksvorsteher, Markus Rumelhart, lädt am Dienstag, 11. Oktober, um 18 Uhr zur einer Informations-Veranstaltung rund ums Thema Bezirksbudget ins Amtshaus (6., Amerlingstraße 11) ein. BewohnerInnen des sechsten Bezirks können sich im Rahmen des Abends über die Gebarung ihres Heimatbezirks informieren. Bezirksvorsteher Rumelhart und FinanzreferentInnen aus dem Bezirk stehen persönlich für Fragen zur Verfügung. Die Materie wird anhand eines Beispiels anschaulich erklärt: So werden etwa die Kosten für Bäume, Stadtmöbel oder Straßenbelag in der Mollardgasse skizziert.

Bitte merken Sie vor:

Informationsabend zum Bezirksbudget mit BV Rumelhart Zeit: Dienst, 11. Oktober, 18 Uhr Ort: Amtshaus Mariahilf (6., Amerlingstraße 11)

Weitere Informationen erteilt die Bezirksvorstehung für den 6. Bezirk, Tel. 01/4000- 06110 bzw. E-Mail post @ bv06.wien.gv.at.

