Wien-Floridsdorf: Einbrecher-Trio festgenommen

Wien (OTS) - Eine Zeugin verständigte am 4. Oktober 2016 um 02.00 Uhr die Polizei, da sie in einem Lokal in der Herzmanovsky-Orlando-Gasse Einbruchsgeräusche wahrnehmen konnte. Beim Eintreffen der Beamten versuchten drei mutmaßliche Einbrecher in einem Kastenwagen zu flüchten. Die Männer (24, 30 und 34 Jahre alt) konnten noch vor Ort festgenommen werden und befinden sich in Haft. In einer Sporttasche hatten die Beschuldigten Einbruchswerkzeug und Diebesgut von einem weiteren Einbruch im 9. Bezirk dabei.

