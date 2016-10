Ärztekammer lehnt Vorstoß der Finanzlandesräte strikt ab

ÖÄK-Vize Mayer: Abmachungen sind einzuhalten

Wien (OTS) - Der Vorschlag der Finanzlandesräte, die Übergangsbestimmungen und Ausnahmeregelungen bei den Arbeitszeiten für die Spitalsärzte über das Jahr 2021 hinaus zu verlängern, stößt bei Harald Mayer, Obmann der Bundeskurie Angestellte Ärzte und Vizepräsident der Österreichischen Ärztekammer (ÖÄK), auf strikte Ablehnung. „Abmachungen sind einzuhalten – wir fordern unsere Verhandlungspartner auf, Handschlagqualität zu beweisen“, so Mayer am Mittwoch in einer Aussendung.

Bekanntlich gab es am 1. Jänner 2015 eine Novelle des Krankenanstalten-Arbeitszeitgesetzes. „Dieser Gesetzesänderung sind jahrelange Verhandlungen vorausgegangen, um eine für alle Partner tragbare und mit der EU-Arbeitszeitrichtlinie konforme Lösung auszuarbeiten“, ergänzt Mayer. „Es wäre genug Zeit gewesen, sich damit auseinander zu setzen und nachhaltige Lösungen auszuarbeiten. Nun bestehende Abmachungen aufzuweichen, ist verantwortungslos und für ein konstruktives Miteinander kontraproduktiv“, so Mayer abschließend. (bs)

