Margareten: Buch-Präsentation „Schon ist es falsch“

Wien (OTS/RK) - Der Verein „read!!ing room“ (5., Anzengrubergasse 19/1) lädt zur Teilnahme an einer Buch-Präsentation am Freitag, 7. Oktober, ein: Um 19.30 Uhr wird der neue Lyrik-Band „Schon ist es falsch“ (Verlag: Edition FZA, 108 Seiten, Preis: 12,90 Euro, ISBN 978-3-903104-03-7) in dem gemütlichen Vereinslokal vorgestellt. Neben einer Lesung aus dem Werk ist ein Gespräch mit dem Autor Wolfgang Kindermann vorgesehen. Das Publikum soll Spenden geben (Vorschlag: 5 Euro für Eintritt plus Getränk). An dem interessanten Lyrik-Abend werden die Gäste zum Beispiel mit „Gedichtgleichungen“, „Gedankenfragmenten“ und „Zwischenwelten unseres Wesens“ konfrontiert. Mehr Informationen sind unter der Rufnummer 0699/19 66 22 42 einzuholen. Fragen ans ehrenamtliche „read!!ing room“-Team per E-Mail: readingroom @ chello.at.

www.editionfza.at

www.literaturhaus.at/index.php?id=5383

www.e-zine.org

