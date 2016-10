Alternativen für die Zukunft: Bereits 10. Ausgabe von Magazin Option erschienen

Das Magazin für Querdenker und Idealisten greift Trends auf, bevor sie welche sind - in Kooperation mit der nachhaltigen Wirtschaft!

Stockerau (OTS) - Unsere Gesellschaft befindet sich in vielerlei Hinsicht an einem Wendepunkt. Alternativen und Innovationen sind gefordert, um politische, gesellschaftliche, ökologische, ökonomische sowie technische Fragen zu beantworten und die Entwicklung unserer Gesellschaft in positive Bahnen zu lenken.

Viele Vertreter der nachhaltigen Wirtschaft, wie Ja! Natürlich (REWE International AG), Volvo, Baumit, bellaflora, Austrotherm, Fressnapf und viele andere, begleiten Option bereits in eine positive Zukunft.

Seit 2014 zeigt das moderne Magazin mit coolem Layout Alternativen und Trends in allen Bereichen auf und unterstützt zukunftsweisende Ideen und Innovationen – konstruktiv-kritisch, optimistisch, am Boden der Realität. Option widmet sich dabei relevanten Nachrichten und dokumentiert die wesentlichen Fortschritte unserer Gesellschaft.

Option gibt es 4x im Jahr im Zeitschriftenhandel, als Abo, als EPaper auf mehreren Plattformen und online auf www.dieoption.at.

