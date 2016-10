Rübig: Zuschläge für Auslandsgespräche müssen weg

Rübig will durch neue Regeln für Mobilfunk-Discounter auch Inlandstarife senken

Brüssel, 5. Oktober 2016 (OTS) "Auch die Zuschläge für Auslandsgespräche von daheim aus in andere EU-Länder müssen weg", forderte der Telekomsprecher der ÖVP im EU-Parlament, Paul Rübig, am gestrigen Abend in der Debatte des Europäischen Parlaments über die neue Fairness-Klausel beim Roaming. ****

"Von Linz nach München telefonieren, muss dasselbe kosten wie von Linz nach Wien. Es gibt keine technische Rechtfertigung, dass das teurer sein soll. Es ist auch nicht mehr zeitgemäß", so der ÖVP-Politiker.

Gleichzeitig will Rübig durch neue Regeln für Mobilfunk-Discounter auch die Inlandstarife für Telefonate, Datenverkehr und SMS senken. "Wir wollen mehr Wettbewerb. Für alternative Anbieter muss es einfacher werden, die Mobilfunknetze zu benutzen. Dadurch können wir Kommunikation insgesamt günstiger und effizienter machen", so der Europaabgeordnete. Rübig ist Chefverhandler der Europäischen Volkspartei für die neue Telekom-Großhandels-Verordnung, die Regeln für den Handel mit Datenmengen und Gesprächsminuten festlegen soll.

Anlass der Plenardebatte am gestrigen Abend war eine parlamentarische Anfrage, die Rübig gemeinsam mit der ehemaligen EU-Kommissarin Viviane Reding an die EU-Kommission gestellt hatte (http://bit.ly/2cPhb2x). In der Anfrage fordern die Abgeordneten eine Beschränkung der "missbräuchlich erhobenen Gebühren für grenzüberschreitende Anrufe und SMS ins EU-Ausland".

