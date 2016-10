ARBÖ: Lange mühsame Anreise zu Österreich gegen Wales!

Schnell und günstig zum WM-Qualifikations-Match? Der ARBÖ gibt ein paar Tipps.

Wien (OTS) - Am Donnerstag, dem 06. Oktober, müssen Alaba & Co. erneut tief in die Trickkiste greifen. Mindestens 40.000 Zuschauer werden im Wiener Ernst-Happel-Stadion dem ÖFB-Team zujubeln und anschließend den 2. Sieg in der WM-Qualifikation gerne feiern. Ab 20:45 Uhr trifft die österreichische Auswahl auf das Team aus Wales rund um den Superstar Gareth Bale. Viele der Besucher reisen, laut ARBÖ, erfahrungsgemäß mit dem eigenen Fahrzeug an. „Staus und längere Verzögerungen rund um’s Stadion werden nicht ausbleiben“, warnt Jürgen Fraberger vom ARBÖ Informationsdienst. In den Abendstunden müsse deshalb vor allem in der Engerthstraße, am Handelskai, in der Meiereistraße und auf der Trabrennstraße mit Wartezeiten gerechnet werden. Ab 16 Uhr werden auch die Meiereistraße ab der Vorgartenstraße und die Stadionallee ab der Lusthausstraße gesperrt sein.

„Sein Fahrzeug parkt man am besten direkt im Stadion Center. Hier sind die ersten drei Stunden kostenlos und ab der vierten zahlt man nur 2 EUR pro weiterer Stunde. Ähnlich sieht es auch am Campus der WU, dem Parkhaus D bei der Messe Wien oder dem Parkhaus A in der Max Koppe Straße aus“, informiert Fraberger. Alternativ und mit garantiert weniger stressigem Aufwand gelangt man auch mit den Wiener Öffis, wie der U2, 80B, 83A und 84A, direkt zum Stadion.

