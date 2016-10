ARBÖ: LKW Brand auf A8! Enormer Zeitverlust wegen Autobahnsperre!

Der Mittwochmorgen beginnt in Oberösterreich mit einer Sperre der Innkreisautobahn und einer Stunde Zeitverlust!

Wien (OTS) - Gegen 4 Uhr Früh meldete der ARBÖ Informationsdienst einen defekten LKW auf der Innkreis Autobahn am Weg nach Passau. Nach nur kurzer Zeit fing der zwischen Haag und Ried im Oberinntal zum Stehen gekommene Lastkraftwagen auch noch Feuer. Dies zog eine enorme Rauchentwicklung mit sich, was auch die spätere Löschaktion erschwerte. Dennoch waren die Einsatzfahrzeuge schnell am Schadensort und bekamen die Situation rasch unter Kontrolle.

Die A8 musste in Fahrtrichtung Deutschland komplett gesperrt werden, während in Richtung Wels der erste Fahrstreifen samt Pannenstreifen gesperrt werden musste. Alle Fahrzeuge am Weg nach Wels mussten sich Folge dessen nur eine Fahrspur teilen, was binnen kürzester Zeit einen ewigerscheinenden Stau entstehen ließ. „Um 7 Uhr wurden uns noch immer 10 km Stau und knapp eine Stunde Zeitverlust in Richtung Wels gemeldet!“, erklärt Jürgen Fraberger vom ARBÖ Informationsdienst. „Auch am Weg nach Deutschland muss man derzeit noch ca. 45 Minuten mehr einplanen, da die A8 noch komplett gesperrt ist und die Fahrzeuge über die U92 umgeleitet werden!“.

Wie lange die Situation noch andauere konnte um 7 Uhr vormittags noch nicht eingeschätzt werden.









