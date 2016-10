EANS-Stimmrechte: Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG / Veröffentlichung einer Beteiligungsmeldung gemäß § 93 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Angaben zum Mitteilungspflichtigen: ----------------------------------- Name: Ameriprise Financial, Inc. Sitz: Minneapolis Staat: USA

Ternitz, 4. Oktober 2016: Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG (SBO) wurde am heutigen Tag darüber informiert und teilt gemäß § 91 ff BörseG mit, dass Threadneedle Asset Management Limited ("TAML") weniger als 4% der Stimmrechte unmittelbar an SBO hält.

Vor der Verkaufstransaktion, welche die Meldeverpflichtung auslöste, hielt TAML 4,04% der Stimmrechte, welche sich auf 645.933 Aktien an SBO bezogen. Seit der die Meldeverpflichtung auslösenden Verkaufstransaktion vom 30. September 2016 hält TAML nunmehr 3,97% der Stimmrechte, die sich auf 634.464 Aktien an SBO beziehen.

TAML ist ein Tochterunternehmen von Ameriprise Financial, Inc. ("AMP"). TAML wird über eine Kette an Fonds und Investmentgesellschaften direkt von AMP kontrolliert. Im Zuge der Transaktion vom 30. September 2016 wurden keine weiteren Schwellenwerte auf Ebene von AMP erreicht oder überschritten.

Die Prozentsätze wurden auf Basis der Anzahl der Stimmrechte der SBO zum 30. September 2016 (16.000.000) berechnet.

