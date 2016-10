Neues Sicherheitsinformationszentrum

In einem neuen Sicherheitsinformationszentrum in der BV 14 kann man sich zu allen Themen der Sicherheit informieren und beraten lassen.

Wien (OTS) - Am 4. Oktober 2016 nahm das 15. Sicherheitsinformationszentrum Wiens seinen Betrieb in 1140 Wien, Hütteldorfer Straße 188, auf.

In der Bezirksvorstehung ist eine Schauvitrine mit Gegenständen platziert, die in keinem sicherheitsbewussten Haushalt fehlen sollten. Umfangreiche Informationsmaterialien zu Fragen der Sicherheit runden das Angebot ab.

Primäre Aufgabe eines Sicherheitszentrums ist die Vermittlung von Wissen um Präventionsmaßnahmen, damit im Idealfall erst gar kein Unglück geschieht. In Notfällen sollte dann jede und jeder imstande sein, sich selbst und anderen sicher und gezielt helfen zu können, bis organisierte Hilfe eintrifft.

„Dreiviertel aller Unfälle passieren im Heim- und Freizeitbereich. Somit ist die Wahrscheinlichkeit, in eine Situation zu kommen, in der einem nahen Angehörigen, einem Nachbarn oder einem Freund geholfen werden muss, sehr naheliegend. Wer informiert ist, fühlt sich sicherer,“ so Landtagspräsident Harry Kopietz, Vizepräsident der Helfer Wiens.

Kostenlose Vorträge und persönliche Beratung

Bei Bedarf wird es selbstverständlich auch die Möglichkeit zur persönlichen Beratung durch MitarbeiterInnen der Helfer Wiens und des Bürgerdienstes geben.

Des Weiteren bieten die Helfer Wiens kostenlose Vorträge über richtiges Verhalten in Notfällen an, die Termine dazu werden im Sicherheitsinformationszentrum angeschlagen und sind auch auf der Homepage der Helfer Wiens ersichtlich:

http://www.diehelferwiens.at/de/vortraege/vortraegeallgemein

Pressebilder:

https://www.wien.gv.at/gallery2/rk/run.php?g2_itemId=46323

https://www.wien.gv.at/gallery2/rk/run.php?g2_itemId=46326

