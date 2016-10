Einladung zum Pressegespräch: Siegerehrung der Orte des Respekts 2016

Wien (OTS) - Drei Monate lang hat Respekt.net, der Verein für zivilgesellschaftliches Engagement, mit Unterstützung durch Raiffeisen, UNIQA Österreich und der Kahane Foundation sowie den Österreichischen Lotterien in ganz Österreich die „Orte des Respekts“ 2016 gesucht. Jetzt wird der Bundessieger prämiert.

Ziel war es, jene Menschen vor den Vorhang zu holen, die sich mit ihren Projekten für ein besseres Zusammenleben einsetzen. Diese konnten sich entweder selbst nominieren, oder von anderen empfohlen werden.

Insgesamt wurden mehr als 800 engagierte Initiativen eingereicht. Eine fachkundige Jury hat in einem mehrstufigen Verfahren neun Landessieger und einen Bundessieger gewählt.

Auf der Abschluss-Pressekonferenz der Kampagne erfahren Sie:

… wer die neun Siegerprojekte der „Orte des Respekts“ sind, … welches Projekt Bundessieger geworden ist und warum,

… wo in Österreich sich Engagement konzentriert und

… für welche Anliegen sich die Menschen in Österreich besonders häufig engagieren, um bestehende Defizite auszugleichen, und welche Forderungen an die Politik sich daraus ergeben.

Ihre Gesprächspartner sind:

Dr. Johann Strobl, stv. Vorstandsvorsitzender der Raiffeisen Bank International

ein Vertreter von UNIQA Österreich

Dr. Heide Schmidt, Mitglied des Senior Advisory Boards von Respekt.net und Jury-Mitglied „Orte des Respekts“

Julia Dujmovits, Snowboard-Olympiasiegerin 2014 und Jury-Mitglied „Orte des Respekts“

Dr. Elke Zuckermann, Vorstand Respekt.net und Initiatorin des Wettbewerbs

Wir ersuchen Sie um Anmeldung per Mail an:

corinna.geissler @ respekt.net

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

Pressegespräch: Siegerehrung der Orte des Respekts 2016



Datum: 12.10.2016, 10:00 - 11:00 Uhr



Ort:

Raiffeisenbank International Raum: Sky 1

Am Stadtpark 9, 1030 Wien



Url: www.ortedesrespekts.at



Rückfragen & Kontakt:

Verein Respekt.net

Corinna Geißler

Öffentlichkeitsarbeit

+43 1 4020162

corinna.geissler @ respekt.net

www.verein.respekt.net