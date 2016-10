Garantiert sparen mit der günstigsten Haushaltsversicherung Österreichs

Österreichs erste reine Online-Versicherung LAMIE direkt bietet Neukunden mindestens 20% Rabatt gegenüber bestehenden Haushaltsversicherungen

Linz (OTS) - LAMIE direkt, Österreichs erste reine Online Versicherung, setzt seit einem Jahr neue Maßstäbe in puncto Transparenz und Preis-Leistungs-Verhältnis bei Haushaltversicherungen in Österreich. Die niedrigeren Kosten einer Online Versicherung machen nun erstmals in Österreich eine Bestpreisgarantie für Haushaltsversicherungen möglich: LAMIE direkt garantiert Neukunden bei Abschluss über http://www.lamie-direkt.at einen um zumindest 20% besseren Preis im Vergleich zu ihrer bestehenden Haushaltsversicherung. Damit unterstreicht LAMIE direkt einmal mehr die Vorteile des Online-Versicherns. Die Aktion ist bis Ende Oktober befristet und gilt ausschließlich für bestehende Versicherungsverträge für Wohnungen in Österreich, die dauerhaft bewohnt werden. Gleichzeitig müssen sich Kunden bei LAMIE direkt für günstige Tarife nicht für viele Jahre binden, die Verträge sind jährlich kündbar.

Online Prämie samt Rabatt errechnen

Unter www.lamie-direkt.at kann sich jeder Onlinekunde seine maßgeschneiderte Haushaltsversicherung zusammenstellen. Je nach Größe des Haushalts bzw. einiger weniger anzugebender Parameter erhält man innerhalb von nur 40 Sekunden ein transparentes Angebot. Die Bestpreisgarantie kann durch die Übermittlung des bestehenden Versicherungsvertrags in Anspruch genommen werden. Im Rahmen des kostenlosen Wechselservice stellt LAMIE auf Wunsch einen reibungslosen Übertritt sicher und sorgt so für einen mühelosen Versicherungswechsel.

Vertragsdetails zum Neukundenrabatt

Die Bestpreisgarantie für die LAMIE Basic Haushaltsversicherung gilt für vergleichbare Versicherungsverträge mit vergleichbarer Versicherungssumme und ähnlicher Vertragslaufzeit (Laufzeitrabatte bei längeren Verträgen werden hinzugerechnet). Berücksichtigt werden darüber hinaus nur frei verfügbare Haushaltsversicherungsverträge (nicht berücksichtigt werden Konditionen, die nur einer eingeschränkten Personengruppe zugänglich sind, z.B. Mitarbeiterangebote). Weitere Detailinformationen zum Neukundenrabatt finden Sie unter www.lamie-direkt.at/guenstigste-haushaltsversicherung.

Basic oder Premium – der Kunde bestimmt selbst

Die LAMIE direkt Online Versicherung bietet zwei Tarifmodelle an. Im Paket Basic sind Kunden gegen Feuer und Explosion, direkten Blitzschlag, Sturm- und Erdbebenschäden, Schäden durch Leitungswasser und Einbruch versichert. Auch eine Haftpflichtversicherung mit 3 Millionen Versicherungssumme ist inkludiert. Das Premium Paket bietet mit einem erweiterten Versicherungsschutz zusätzliche Sicherheit, so sind neben einer „Unbenannte Gefahren“-Deckung auch grob fahrlässig verursachte Schäden in der Haushaltsversicherung gedeckt.

Corporate Data

LAMIE direkt ist die erste ausschließlich online angebotene direkte Haushalts- und Eigenheimversicherung Österreichs. In Kooperation mit Lloyd’s of London verbindet LAMIE direkt zuverlässigen und modernen Versicherungsschutz für Haushalte und Eigenheime mit der finanziellen Stärke einer der renommiertesten Versicherungsinstitutionen der Welt. LAMIE direkt ist eine Tochter der Integral Insurance Broker GmbH, die bereits seit 20 Jahren Unternehmen in speziellen Versicherungsfragen berät und als einziger akkreditierter Lloyd's Makler in Österreich heimischen Unternehmen einen direkten Zugang zu exklusiven Versicherungslösungen des internationalen Londoner Versicherungsmarktes „Lloyd's of London“ bietet.

