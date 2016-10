SCHWEINSKOPF AL DENTE

Auch die dritte Eberhofer-Verfilmung hat über 500.000 Besucher

Da kann einem schon mal der Mund offen stehen bleiben: Der bayerische Krimispaß SCHWEINSKOPF AL DENTE hat die 500.000 Besuchermarke geknackt. Damit ist es Regisseur Ed Herzog und Produzentin Kerstin Schmidbauer zum dritten Mal gelungen, einen Roman der Eberhofer-Buchreihe erfolgreich für das Kino zu adaptieren. Die Vorgänger "Dampfnudelblues" und "Winterkartoffelknödel" lockten ebenfalls beide über eine halbe Million Besucher in die Kinos.

Seit dem 11. August läuft SCHWEINSKOPF AL DENTE in den bayerischen Kinos und war zwischenzeitlich in über 240 Kinos zu sehen. Und die Eberhofer-Fans haben ihre Lieblingskinos in Bayern. In die Kinos Filmtheater am Sendlinger Tor in München, Regina Regensburg, Mephisto in Augsburg, Kinopolis in Landshut und Cineplex Passau kamen jeweils mehr als 10.000 Besucher um die Kriminalkomödie zu sehen. In Österreich hat SCHWEINSKOPF AL DENTE bereits knapp 80.000 Besucher in die Kinos gelockt.

Kurzinhalt: Dorfpolizist Franz Eberhofer (Sebastian Bezzel) kommt nicht zur Ruhe. Irgendwas ist ja immer los, selbst in der tiefsten bayerischen Provinz Niederkaltenkirchens, wo Eberhofer seinen Beruf als Gesetzeshüter mit der ihm eigenen bajuwarischen Entspanntheit ausübt. Damit ist es aber schlagartig vorbei: Franz' On-Off-Freundin Susi (Lisa Maria Potthoff) hat ihn kurzerhand verlassen, um mit ihrem italienischen Verehrer in seiner Pizzeria am Gardasee neu durchzustarten. Denn der Franz ist ja nicht bereit zu einem Bekenntnis. Zudem ist da noch die unangenehme Sache mit dem Küstner (Gregor Bloéb), einem entflohenen Psychopathen, der auf Rache sinnt. Ganz oben auf seiner Liste: Franz' Vorgesetzter Moratschek (Sigi Zimmerschied), der die Panik kriegt, als er nachts einen blutigen Schweinskopf in seinem Bett vorfindet. Moratschek erklärt Franz zu seinem persönlichen Bodyguard und quartiert sich zum eigenen Schutz kurzerhand auf dem Eberhofer-Hof ein. Zum Glück kann sich Franz - wie immer - auf seinen Freund Rudi Birkenberger (Simon Schwarz) verlassen...

Genre: Bayrische Kriminalkomödie (bayrische Originalfassung ohne UT) Darsteller: Sebastian Bezzel, Simon Schwarz, Lisa Maria Potthoff, Enzi Fuchs, Eisi Gulp, Sigi Zimmerschied, Gregor Bloéb, Daniel Christensen, Gerhard Wittmann, Stephan Zinner, Max Schmidt, Maria Hofstätter, Margarethe Tiesel sowie Francis Fulton-Smith in einer Gastrolle Produzentin: Kerstin Schmidbauer Co-Produzenten: Stephanie Heckner (BR), Katja Kirchen (ARD Degeto), Christine Strobl (ARD Degeto) Redaktionelle Mitarbeit: Lucia Vogdt Drehbuch: Stefan Betz, Mitarbeit Ed Herzog und Kerstin Schmidbauer nach dem gleichnamigen Bestseller von Rita Falk Regie: Ed Herzog

