Neu für die Apple Watch: Premium-Armbänder von Roobaya

Roobaya bringt jetzt Farbe und Vielfalt in die Armbandwelt der Apple Watch. Auf www.roobaya.com sind über 500 verschiedene, hochwertigste Armbänder erhältlich. Das Besondere neben der Farb-und Materialvielfalt sind die auf die unterschiedlichen Farben der Apple Watch abgestimmten Adapter und Schließen.

Ob trendige Nylonarmbänder im Nato-Stil oder Armbänder aus feinstem Nappa-, Sauvage-, Vintage- oder Alligatorleder, das umfangreiche Sortiment lässt keine Wünsche offen. Alle Lederarmbänder werden in Deutschland in Handarbeit gefertigt. Auf www.roobaya.com findet der Kunde eine einzigartige Erlebniswelt mit vielen Anregungen für einen besonderen Look seiner Apple Watch. Mit dem Konfigurator "Meine Uhr" kann er sich schnell und einfach seine individuellen Lieblingslooks zusammenstellen, passend zu seiner Uhrenfarbe. So kann er nicht nur in der Realität, sondern auch virtuell das Armband seiner Apple Watch in Sekundenschnelle wechseln. Außerdem bietet die Site spezielle Auswahlfunktionen mit Ideen für einen stilvollen Auftritt im Büro, im Urlaub oder auch beim Sport. Weitere Inspirationen liefern umfangreiche Foto- und Video-Lookbooks mit Anregungen für das perfekte Armband zu jedem Outfit oder Anlass. Jedes Roobaya-Armband wird in einer edlen Verpackung in klassischem Dunkelblau geliefert und eignet sich damit auch hervorragend als Geschenk.

Roobaya entwickelt und produziert Premium-Armbänder speziell für die Apple Watch, die mit Adaptern und Schließen in den unterschiedlichen Farben der Uhr versehen sind. Das Sortiment umfasst Armbänder aus Nylon im Nato-Stil sowie exklusive Lederarmbänder in vielen Farben und verschiedenen Lederarten. Sämtliche Lederarmbänder werden in Deutschland in Handarbeit unter Gewährleistung von Nachhaltigkeit und Artenschutz hergestellt. Die Armbänder sind auf www.roobaya.com erhältlich.

