PwC Geschäftsjahr 2016: Weltweiter Umsatz auf USD 35,9 Milliarden gestiegen

Gesamtumsatz des PwC Netzwerks in Österreich stieg um ca. 9 % auf EUR 119,7 Mio.

Rekordzahl von über 223.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weltweit bei 26.000 Neuzugängen – davon 50 % Frauen

PwC weltweit auf Platz 1 der stärksten Business-to-Business Marken und in den Top 10 der wertvollsten Marken der Welt (Brand Finance)

PwC, das globale Netzwerk für Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung und Unternehmensberatung, ist weiter gewachsen und verzeichnete im Geschäftsjahr 2016 (2015/2016 – Bilanzstichtag 30. Juni) weltweit einen Umsatz von USD 35,9 Mrd. Das bedeutet einen Umsatzanstieg von 7 % bei gleichbleibenden Wechselkursen. Weltweit arbeiten heute 223.000 Menschen bei PwC, in Österreich sind es 912 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Die Umsätze im weltweit größten Geschäftsbereich von PwC, der Wirtschaftsprüfung, stiegen um 6 % auf USD 15,3 Milliarden – obwohl gerade dieser Markt hart umkämpft ist. In Österreich betrug der Umsatz in der Wirtschaftsprüfung EUR 36,1 Mio.

Die Beratungsleistungen von PwC konnten im Geschäftsjahr 2016 ebenfalls ein Wachstum mit einem Anstieg um 8 % auf USD 11,5 Milliarden verzeichnen. Im PwC Netzwerk in Österreich kletterte der Umsatz in der Unternehmensberatung auf EUR 38,1 Mio.

In der Steuerberatung stiegen die Umsätze um 7 % auf USD 9,1 Milliarden. Dieser Unternehmenszweig profitierte besonders vom dynamischen Umfeld im Deals-Bereich und der starken Nachfrage nach Leistungen im Bereich Transfer Pricing. In Österreich erreichte die Steuerberatung mit einem Wachstum von 10,7 % einen Umsatz von EUR 45,5 Mio. und ist weiterhin der größte Bereich.

Im Geschäftsjahr 2016 nahm PwC weltweit 58.081 neuen Kolleginnen und Kollegen in das Netzwerk auf, darunter 26.780 Universitätsabsolventen. Der Personalstand wuchs damit weltweit um 7 % auf über 223.000 Menschen und spiegelt die außergewöhnlichen, von PwC gebotenen Möglichkeiten zu Entwicklung und Fortschritt wider. In Österreich waren 2016 912 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt.

Aslan Milla, Senior Partner PwC Österreich: „Unser Umsatzwachstum im FY16 in allen wichtigen Märkten und Dienstleistungen ist ein Beweis dafür, dass wir hervorragend aufgestellt sind. Diese Position auszubauen ist unser erklärtes Ziel. Daher investieren wir stark in Technologie, um die Qualität unserer Dienstleistungen zu verbessern und die Fähigkeiten unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bestmöglich zu nützen. Innovation und Weiterentwicklung sind nicht nur für uns, sondern für alle Organisationen unverzichtbar. Ob es sich um die Steuer- und Prüfungsleistungen der Zukunft handelt, um Blockchain, Industrie 4.0, Digital Audit oder den Umbruch im Energiebereich: Nur wenn wir uns im Mittelpunkt all dieser Veränderungen und Megatrends positionieren und uns strategisch auf die langfristigen Bedürfnisse unserer Stakeholder ausrichten, können wir gemeinsam wachsen und langfristig erfolgreich sein.“

„Die Rahmenbedingungen für Unternehmen verändern sich in einem enormen Tempo, es wird kein Stein auf dem anderen bleiben“, so Aslan Milla. „Uns als PwC reicht es nicht, bloß abzuwarten und zuzusehen. Wir wollen diesen Wandel aktiv mitgestalten und das Wissen und die Erfahrungen unserer Kolleginnen und Kollegen rund um die Welt nützen, mit ihren Fähigkeiten und ihrer Leidenschaft. Das ist es, was uns seit über 150 Jahren antreibt. Wir wollen mit unseren Dienstleistungen und den vielen klugen Köpfen, die unser Netzwerk ausmachen, Vertrauen in der Gesellschaft aufbauen und wichtige Probleme lösen.“

