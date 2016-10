6.707 Gäste bei Langer Nacht der Museen in den Wien Holding-Kulturbetrieben

Wien (OTS/RK) - Das umfangreiche Programm in den vier Wien Holding-Museen – Jüdisches Museum Wien, Haus der Musik, Mozarthaus Vienna, Kunst Haus Wien – sowie die nächtlichen Führungen durch die Franzensburg in Laxenburg, sorgten auch heuer wieder für großes Interesse bei den BesucherInnen der Langen Nacht der Museen 2016.

Die Slideshow zur Langen Nacht der Museen in den Kulturbetrieben der Wien Holding finden Sie hier:

https://www.wienholding.at/Mediaroom/Slideshows/Lange-Nacht-der-Musee n-in-der-Wien-Holding-2016

Jüdisches Museum Wien als BesucherInnen-Magnet

Das Jüdische Museum Wien war mit insgesamt 2.342 BesucherInnen das beliebteste Museum der Wien Holding während der Langen Nacht der Museen. 1.572 Personen besuchten die aktuellen Ausstellungen „Stars of David. Der Sound des 20. Jahrhunderts“ und „Das Wohnzimmer der Familie Glück“ in der Dorotheergasse sowie 837 weitere Personen die Ausstellung „Wiener Synagogen. Ein Memory“ im Museum Judenplatz und nutzten damit das kontrastreiche Angebot, sich mit jüdischer Geschichte auseinanderzusetzen.

Das Haus der Musik bot erstmals im Vorfeld der Langen Nacht der Museen Spezialführungen für gehörlose sowie blinde und sehbehinderte Menschen durch das Klangmuseum an, die auf reges Interesse stießen. Bei der anschließenden Langen Nacht der Museen schickte das Museum dann 2.147 BesucherInnen auf eine musikalische Entdeckungsreise. Die interaktiven Installationen wie „STAIRPLAY“, „Facing Mozart“ oder der „Virtuelle Dirigent“ begeisterten das Publikum.

Das Mozarthaus Vienna konnte dieses Jahr mit besonderen Highlights wie dem interaktiven Workshop „Erfahre Mozart durch deine Stimme“ und der aktuellen Sonderausstellung „Mozart im Mozarthaus. Highlights im Komponistenalltag – Eine Ausstellung des Archivs der Gesellschaft der Musikfreunde in Wien“ insgesamt 1.478 MusikliebhaberInnen und Mozartfans überzeugen.

Das Kunst Haus Wien mit dem Museum Hundertwasser, zog insgesamt 650 Kunstfans an, die unter anderem auch die Blitzführungen durch die aktuelle Sonderausstellung „Martin Parr - A Photographic Journey“ genossen. Auch die Ausstellungen „Found Not Taken - Edson Chagas“ in der Galerie und „Abfallwert steigend“ in der Garage des Kunst Haus Wien fanden regen Anklang.

Die Franzensburg in Laxenburg zog insgesamt 90 NachtschwärmerInnen an, die auch außerhalb Wiens auf Entdeckungsreise gingen. Sie konnten bei nächtlichen Führungen durch die Franzensburg, das „kleine Schatzhaus Österreich“ bei Nacht erleben.

Lange Nacht der Museen wieder voller Erfolg

Bereits zum 17. Mal fand die „Lange Nacht der Museen“, initiiert vom ORF, statt. Mehr als 700 Museen, Galerien und Kulturinstitutionen waren auch dieses Jahr wieder mit dabei und öffneten ihre Türen für kulturinteressierte Nachteulen von 18.00 bis 1.00 Uhr.

