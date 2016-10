EANS-News: C-QUADRAT kündigt Direct Lending Fonds für spanische Mittelstandsunternehmen an (mit Bild)

Mit einem Fonds für institutionelle Kunden startet C-QUADRAT seine Asset Management Aktivitäten für den spanischen Markt. Unter dem Dach des C-QUADRAT Alternative Investments SICAR soll ein Subfonds ("Spain Direct Lending I") direkte Kredite an spanische KMUs ermöglichen.

Die Keyfacts des Spain Direct Lending I, der seit 26. September angeboten wird:

· Start-Fondsvermögen: 100 Millionen Euro · Ziel: Der Fonds soll in spanische Klein- und Mittelbetriebe investieren · Investment Advisor: Haitong Bank S.A. (Spanische Niederlassung)

Der Spain Direct Lending I (ISIN LU1501055104) verfolgt das Ziel, nicht-börsenotierte spanische Mittelstandsunternehmen bei deren aktueller und nachhaltiger Erholung nach der Finanzkrise zu unterstützen. Dieses Marktsegment zeichnet sich seit einiger Zeit durch eine besonders dynamische Entwicklung aus. Als Zielrendite werden 4-5% p.a. angestrebt.

Als Investment Manager des Spain Direct Lending I fungiert die C-QUADRAT Asset Management (UK) LLP. Als Investment Advisor konnte die Haitong Bank, S.A. Sucursal en Espana gewonnen werden.

Cristobal Mendez de Vigo, Vorstand der C-QUADRAT Investment AG: "C-QUADRAT verfügt bereits über einen mehr als zehnjährigen Track-Record in der Vergabe von Darlehen im Bereich Mikrofinanz. Wir sind von dem neuen Projekt und dem Potenzial des spanischen KMU-Segments überzeugt."

C-QUADRAT ist ein international tätiger Asset Manager spezialisiert auf quantitative und diskretionäre Absolute und Total Return Strategien sowie Alternative Investments für institutionelle Kunden. Gegründet 1991 in Wien, notiert das Unternehmen seit 2006 an der Frankfurter und seit Mai 2008 an der Wiener Wertpapierbörse. C-QUADRAT ist mit Büros in Wien, London, Frankfurt, Genf und Jerewan vertreten und in mehr als 20 Ländern Europas und Asiens aktiv.

C-QUADRAT Investment AG

Börsen: Amtlicher Handel: Frankfurt, Wien Sprache: Deutsch

