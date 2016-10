AMG Norway, eine Tochtergesellschaft der Aqua Maof Group, wurde von Grieg NL ausgewählt, um die weltgrößte überdachte Lachsaufzuchtanlage in Neufundland zu bauen

Asker, Norwegen (ots/PRNewswire) - Der Bau der hochentwickelten RAS-Anlage (ein Aquakultursystem mit Wasserzirkulation) soll 2017 beginnen und wird über die weltweit führende, unternehmenseigene RAS-Technologie von Aqua Maof verfügen. Die Projektinvestition wird mit 60 Mio. US-Dollar veranschlagt.

Grieg NL, eines der weltgrößten Fischzuchtunternehmen, das sich auf atlantischen Lachs spezialisiert, hat AMG Norway, eine Tochtergesellschaft der Aqua Maof Group (http://www.aquamaof.com), ausgewählt, um eine hochmoderne Brut- und Aufzuchtanlage in Marystown, Neufundland, zu errichten.

(Photo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20160928/412738 )

(Photo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20160928/412739 )

(Photo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20160928/412740 )

(Photo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20160928/412741 )

(Photo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20160928/412742 )

Die Anlage, in der neuste RAS-Technologie zum Einsatz kommt, wird 7 Millionen Junglachse produzieren, die bis zu 1.500 Gramm wiegen. Grieg NL wird elf Meerwasserkäfiganlagen für die nachfolgende Aufzucht führen und jährlich 33.000 Tonnen atlantischen Lachs ernten. Die Gesamtinvestition des Projekts wird mit 200 Mio. US-Dollar veranschlagt.

Die unternehmenseigene Technologie von Aqua Maof hat sich als die effizienteste, nachhaltigste, und umweltfreundlichste Realisierung von RAS erwiesen. Die neue Anlage in Neufundland wird die größte und modernste Aufzuchtanlage der Welt für Lachs werden. Die Konstruktion reiht sich in die anderen modernen RAS-Anlagen auf der ganzen Welt ein, die das Unternehmen mit seiner eigenen Technologieplattform errichtet und bereitgestellt hat. Alle Einrichtungen zeigen beeindruckende Produktionsergebnisse. Neben der Neufundland-Anlage befindet sich Aqua Maof im fortgeschrittenen Planungsprozess für sieben weitere Anlagen an weltweit verteilten Standorten. Etwa 70 % der geplanten zukünftigen Anlagen werden mithilfe der unternehmenseigenen Technologie von Aqua Maof und effizienter Produktionskosten für die Lachsproduktion eingesetzt.

Die Konstruktion der Brutanlage wird 2017 fertiggestellt und mit dem Bau der Anlagen für die weitere Aufzucht soll ebenfalls 2017 begonnen werden. Die Unternehmen erwarten von der Anlage bis 2023 eine Jahresproduktion von 33.000 Tonnen. Dies wird die derzeitige Produktion von atlantischem Lachs in Neufundland und Labrador mehr als verdoppeln.

David Hazut, CEO von Aqua Maof, kommentierte: "Wir freuen uns und fühlen uns geehrt, von Grieg NL ausgewählt worden zu sein, die weltweit modernste RAS-Anlage zu bauen, für die sowohl die Technologie als auch die Erfahrung unseres Unternehmens zum Einsatz kommen werden. Tatsächlich sind unsere hochentwickelten Lösungen für die überdachte Fischproduktion nachhaltig, umweltbewusst (grün) und kostengünstig. Die Anlage wird ein weiterer Beleg dafür sein, dass unsere Technologie die beste Lösung für die Herausforderungen der Aquakulturbranche und die wachsende Nachfrage nach Meeresfrüchten in allen Märkten ist."

Knut Skeidsvoll, General Manager von Grieg NL merkte an: "Wir sind froh, mit AMG Norway und Aqua Maof zusammenzuarbeiten, um die modernste RAS-Anlage der Welt zu bauen." Die Technologie von Aqua Maof wird die Nachhaltigkeitswerte unseres Projekts schützen, höchste Umweltstandards einhalten und außerdem hocheffiziente Produktionskosten erzielen und so zum Gesamterfolg des Projekts beitragen. Wir sehen ein großes Potenzial für Lachszucht in Neufundland und Labrador und planen den Einsatz der Technologie und der Erfahrung von Aqua Maof, um die besten Produktionsergebnisse zu liefern und ein führender Produzent von frischen Lachsprodukten zu werden."

Über Grieg NL:

Grieg NL ist Teil der Grieg-Unternehmensgruppe mit Hauptsitz in Bergen, Norwegen. Mit mehr als 2.000 Mitarbeitern in 15 Ländern sind ihre Hauptaktivitäten neben der Lachszucht Hochseetransporte, Logistik und Beratungsdienstleistungen. Grieg ist seit 23 Jahren in der Lachszucht in Norwegen, Shetland und British Columbia, Kanada, involviert.

Weitere Informationen finden Sie auf: http://www.griegseafood.no/

Über die Aqua Maof Group:

Die Aqua Maof Group ist ein weltweit führendes Unternehmen für Indoor-Aquakultur-Technologie. Das Team von Aqua Maof verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung und seine Aquakultur-Experten liefern Forschung und Entwicklung sowie umfassende Produktions-, System- und Betriebslösungen für Fischzucht an über 50 Orten auf der ganzen Welt. Die einzigartigen überdachten Fischproduktionsanlagen von Aqua Maof bieten die weltweit modernsten, nachhaltigsten und umweltfreundlichsten Lösungen für die aktuellen Bedürfnisse und Ziele der Branche. Das Unternehmen betreibt mehrere Anlagen und befindet sich zurzeit im fortgeschrittenen Planungsstadium für den Bau von sieben weiteren Anlagen an weltweit verteilten Standorten.

Eine dieser modernen Anlagen wird das Laichen des Brutbestandes von Rotem Thun für die Setzlingproduktion eines angeschlossenen Unternehmens ermöglichen.

Weitere Informationen erhalten Sie auf: http://www.aquamaof.com

Yoav Dagan, VP, yoavd @ aquamaof.com

Rückfragen & Kontakt:

+972-523-852244