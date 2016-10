Neue Saison für die Partnerschaft zwischen ForexMart und Las Palmas

Las Palmas De Gran Canaria, Spanien (ots/PRNewswire) - Die Partnerschaft der Union Deportiva Las Palmas mit der in Europa ansässigen Maklerfirma ForexMart

(https://www.forexmart.com/las-palmas) hatte beiden Parteien im

letzten Jahr einmalige Möglichkeiten eröffnet.

Nachdem ForexMart den spanischen Fußballverein UD Las Palmas gesponsert hat, ist die Partnerschaft der beiden Organisationen jetzt noch erfolgreicher als je zuvor; darüber hinaus wurde ForexMart 2016 von der Zeitschrift The International Finance Magazine (IFM) zum "Best New Broker for Europe" gewählt. Die Kunden von ForexMart freuten sich außerdem über VIP-Tickets für die Spiele von UD Las Palmas, was wiederum neue Marketingchancen für ForexMart und Union Deportiva Las Palmas eröffnete.

Dank der beispiellos harten Arbeit des Fußballteams, konnte die Union Deportiva Las Palmas ihre erste Saison in der spanischen Oberliga erfolgreich beenden und schloss nach ihrer 13-jährigen Spielpause mit einer Reihe besonders starker Spiele ab. Aus diesem Grund freut sich ForexMart auf weitere ertragreiche Saisons mit der UD Las Palmas. Juan Valeron, Spitzenspieler der UD Las Palmas, wird sich in diesem Jahr zur Ruhe setzen, und ForexMart hat der grandiosen Laufbahn des Fußballers bei der Union Deportiva Las Palmas eine passende Hommage erwiesen.

Im vergangenen September 2015 wurde ForexMart zum offiziellen Sponsor der UD Las Palmas, und Ildar Sharipov, President von ForexMart, erklärte, die Maklerfirma glaube fest an die Fähigkeit der UD Las Palmas, sich zu einem formidablen Team in den obere Rängen von La Liga zu entwickelt, der stärksten Fußballliga in Europa.

Nach einem Jahr der Zusammenarbeit fasste Sharipov seine positive Haltung zusammen und erklärte, er sei "sehr glücklich, dass ForexMarts Partnerschaft mit der UD Las Palmas so gut verlaufen ist", und "wir bei ForexMart freuen uns auf eine noch engere Zusammenarbeit mit der UD Las Palmas für die kommenden Jahre."

Des Weiteren betonte er, dass ForexMart schon seit dem Beginn der Zusammenarbeit zwischen den beiden Unternehmen an die Fähigkeit der UD Las Palmas geglaubt habe, sich zu einer ernstzunehmenden Größe in La Liga zu entwickeln, und dass der Verein dies mit seinem beeindruckenden Finale der Debüt-Saison in der Fußballliga bestätigt habe.

ForexMart ist eine in Zypern ansässige Forex-Maklerfirma, die in der EU reguliert wird und sich auf Hightech-Online-Tradinglösungen spezialisiert hat. Die Schwerpunkte des Unternehmens sind Online-Devisenhandel, Edelmetallhandel im kleinen Umfang und CFD-Handel. ForexMart ist bekannt für seine günstigen Handelsbedingungen und seine konkurrenzfähige Preispolitik. ForexMarts Systeme wurden entwickelt, um das Risiko von Onlinebetrug und betrügerischen Aktivitäten durch Dritte zu verhindern. Alle Geldmittel sind gut gesichert und in getrennten Konten bei hochkarätigen europäischen Banken gesichert. Dank seiner hochmodernen Technologie erhalten die Kunden von ForexMart Zugang zu allen Finanzmärkten mit dem Komfort und der Effizienz, die man von einem Devisenmakler erwartet.

